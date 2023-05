La Generalitat posarà cobertes solars a 600 edificis públics en dos anys

La Generalitat destinarà 59 milions d’euros en dos anys per instal·lar plaques fotovoltaiques a uns 600 edificis públics de la seva propietat. Per fer-ho, el Govern ha aprovat la transferència dels diners a l’empresa pública l’Energètica, que serà l’encarregada de materialitzar les inversions. L’objectiu és prioritzar centres educatius i sanitaris, comissaries i altres edificis que compleixen les condicions tècniques per instal·lar-hi cobertes solars. “Hem d’avançar cap a l’autosuficiència”, ha dit la portaveu del Govern, Patrícia Plaja.

El Govern també ha acordat cedir a l’empresa pública la gestió de les 120 instal·lacions que ja estan en marxa –que només cobrarà el cost de manteniment– i que sumen 17,6 MW. L’energia que es produeixi a les cobertes servirà per cobrir les necessitats de cada edifici i, en el cas que hi hagi excedent, el cediran gratuïtament a famílies vulnerables que tinguin el bo social elèctric i visquin a un màxim de dos quilòmetres a la rodona.

Les cobertes solars permetran que la Generalitat assoleixi l’autosuficiència energètica / Pixabay

La Generalitat vol cobrir la seva despesa energètica

En total, amb aquests nous 600 cobertes el Govern vol arribar a produir 77 MW, un terç del potencial energètic màxim que tenen els edificis de la Generalitat, que podria arribar a 200 MW o 250 MW el 2030. Aquesta energia serviria per donar servei a tot el consum de l’administració catalana, però per abastir tot el sector públic català –incloses empreses i ens dependents– caldria el doble de producció, uns 500 MW.

L’Energètica invertirà 59 milions a través d’Infraestructures de Catalunya en la instal·lació de les cobertes solars, dels quals 19 milions seran aquest mateix any –dels 25 milions de pressupost que té l’empresa– i el 2024 es destinaran els 40 milions restants. Infraestructures està elaborant una base de dades amb els edificis més indicats per instal·lar-hi plaques solars entre un cens de gairebé 1.500 immobles de la Generalitat.