Els comuns demanen un “gir de 180 graus” al Govern després de la remodelació

El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat un “gir de 180 graus” al Govern de Pere Aragonès després de la remodelació de l’executiu que ha portat canvis a les conselleries d’Educació, Territori i Acció Climàtica. “Ha arribat tard i creiem que poc servirà si no hi ha un canvi real en les polítiques del Govern”, ha assegurat Cid, criticant a l’executiu d’Aragonès, el qual considera que “no té rumb”. Així mateix, ha dit que cal saber si aquests canvis responen a “deixar enrere macroprojectes com el Quart Cinturó”. “Va sobre si seguiran apostant per. macroocurrències com el Hard Rock”, ha dit Cid.

El portaveu d’En Comú Podem al Parlament, David Cid | ACN

Així mateix, el diputat dels comuns al Parlament ha afirmat que aquest executiu “ha suspès” en educació. “És responsabilitat del conseller Cambray, però també del president Aragonès”, ha dit Cid, qui creu que també han suspès en polítiques d’habitatge i les polítiques ecològiques. “Si realment volen impulsar polítiques de transformació a través de la remodelació de Govern, no només pot ser una sortida de fum, sinó que cal un gir de 180 graus”, ha dit Cid.

Crítiques a Junts per l’Aliança Catalana

Pel que fa a la victòria a Ripoll del partit Aliança Catalana de Sílvia Orriols, ha demanat traslladar als ajuntaments els “cordons sanitaris contra l’extrema dreta”. “No pot ser que per primer cop una ciutat estigui governada per l’extrema dreta”, ha dit Cid, qui ha criticat Junts per les paraules de Borràs assegurant que deixaria investir a Orriols alcaldessa. Malgrat que la secció local de Junts encara ha de decidir què farà, Cid considera “inadmissible” el que està fent Junts i ha lloat el pacte entre el PSC, ERC i la CUP. “Calen respostes en polítiques socials i governs forts. Cal que l’ajuntament que surti de Ripoll tingui molt clar el que té davant”, ha dit el portaveu dels comuns.

No es mulla sobre el veto de Sumar a Irene Montero

Així mateix, ha demanat que el consistori ripollenc tingui un projecte i que aquest no se centri només en la por a “l’extrema dreta”. “Cal fer-ho des de polítiques públiques, com amb la política pública d’accés a l’habitatge”, ha proposat Cid. Pel que fa a l’acord de Sumar, ha evitat mullar-se sobre el veto dels de Yolanda Díaz a Irene Montero i ha valorat positivament l’acord entre les 15 formacions amb Sumar