MÉTEO | Primera onada de calor de l’any: on pugen més les temperatures?

L’estiu acaba de començar i ja ha arribat la primera gran onada de calor de l’any. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) alerta que en alguns punts del sud de la península Ibèrica es poden superar els 44 °C. A Catalunya, els termòmetres no pujaran tant, però s’esperen temperatures força altes, sobretot a la Catalunya central, Ponent i les Terres de l’Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un dobles avís per calor durant el dia –que pot arribar fins als 39 °C a Mora d’Ebre– i també de nit. Aquest diumenge ja es van registrar temperatures molt altes, com per exemple els 38,9 °C de Masroig (Priorat) o els 40,9 °C de Vinebre (Ribera d’Ebre).

L’Aemet adverteix que les onades de calor seran una tònica habitual d’aquest estiu i alerta que cada vegada n’hi haurà més. Entre el 2011 i el 2023 se n’han registrat si al mes de juny, més que en els 35 anys anteriors junts. I no només pugen en freqüència, sinó en durada, ja que ara duren gairebé tres dies de mitjans, quan entre el 1095 i 2010 la mitjana va ser de 0,7 dies. I cada vegada afecten més territori de la península. “Els estius cada vegada comencen abans i fa que cada vegada sigui més probable que es produeixin onades de calor el mes de juny”, segons l’agència estatal.

On farà més calor a Catalunya?

Les temperatures màximes es mantindran per sobre dels 35 °C a bona part de Catalunya, amb l’excepció del litoral i el Pirineu, on, així i tot, veuran com els termòmetres passen els 30 °C sense dificultat. Tot i que per dimarts s’espera un lleuger descens de les temperatures, aquest començament de setmana ens deixarà 39 °C a Mora d’Ebre i 37 °C a un reguitzell de ciutats com Tortosa (Baix Ebre), Falset (Priorat), Lleida (Segrià), les Borges Blanques (Garrigues), Mollerussa (Pla d’Urgell), Tàrrega (Urgell), Igualada (Anoia), Manresa (Bages) o Figueres (Alt Empordà). A Gandesa (Terra Alta), Montblanc (Conca de Barberà) i Tremp (Pallars Jussà) també suaran amb temperatures al voltant dels 36 ºC.

Tornen les pluges de tarda

Després d’uns dies de certa calma, el Meteocat avisa que tornen els ruixats de tarda. A partir del migdia s’esperen ruixats febles i moderats al Pirineu i el Prepirineu, que molt possiblement aniran acompanyats de tempesta i calamarsa en alguns punts concrets. Al llarg de la tarda podrien arribar també al nord de la depressió Central. Hi ha una alerta de pluja amb perill moderat al Berguedà, el Ripollès, Osona, la Garrotxa i el Moianès, on podrien caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora.