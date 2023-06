MÉTEO | Aquests són els llocs on plourà intensament aquest dijous

Les pluges entren amb força a Catalunya de cara demà, dijous. Si bé és cert que a bona part del territori català el cel es mantindrà ennuvolat, però no hi plourà gaire, a la província de Girona el Servei Meteorològic de Catalunya (meteocat) preveu forts ruixats durant tot el dia. De fet, segons informa Protecció Civil a través del seu compte de Twitter, des de la Generalitat han posat en prealerta el pla Inuncat per fer front als aiguats que cauran durant tot el dia de demà a la part nord-est de Catalunya. En aquesta mateixa publicació, Protecció Civil també alerta que les pluges cauran amb més força a la tarda que al matí.

Així doncs, els punts on més precipitacions hi haurà durant el dia de demà són les comarques del Baix Empordà, l’Alt Empordà, el Gironès, el Pla de l’Estany, la Garrotxa i el Ripollès. Les altres zones on també s’esperen xàfecs són al Pirineu i al Prepirineu. Des del meteocat també avisen que, tot i que la tònica general catalana serà de precipitacions moderades, a la zona nord-est del territori les pluges seran localment fortes i poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent. Però no només això, també afegeixen que els ruixats podrien anar acompanyats de fang.

Augmenta la probabilitat d'intensitat de pluja per demà dijous



La demarcació de Girona és on la probabilitat serà més alta demà a la tarda



Per altra banda, el mateix meteocat avisa a través d’una publicació al seu compte de Twitter que s’acosta una onada de xàfecs des de la comunitat veïna d’Aragó que podria “afectar punts de l’interior de les Terres de l’Ebre i Ponent”. En aquesta mateixa publicació es pot veure un vídeo d’aquesta tarda en el que es mostra com l’entrada dels núvols de pluja comença a entrar a Catalunya pel sud, cosa que podria ocasionar algunes pluges de cara demà.

Atenció als xàfecs que arriben de l'Aragó i poden afectar punts de l'interior de les Terres de l'Ebre i Ponent. Localment, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent.

Temps estable al centre de Catalunya

Mentre que el nord-est de Catalunya es veurà afectat per un temporal d’aiguats durant tot el dia, a la regió central del territori català imperarà durant la major part del dia, especialment a la tarda. Les temperatures es mantindran força similars a les d’aquesta tarda, però creixeran una mica. De fet, la dinàmica per aquest final de setmana preveu que segueixin augmentant a poc a poc.