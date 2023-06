MÉTEO | Seguiran pujant els termòmetres de Catalunya els pròxims dies?

La calor ha arribat amb força a Catalunya els primers dies d’estiu. Aquest diumenge a la tarda els termòmetres d’arreu del territori registren unes fortes calors, amb temperatures de 35 graus o més a la gran majoria de comarques. Alguns termòmetres, de fet, superen amb escreix els 35 graus. A Vinebre (Ribera d’Ebre) ja ha assolit els 40,9 °C aquest diumenge a la tarda i s’ha convertit en el primer de Catalunya que aquest any supera aquesta xifra. A hores d’ara, el Servei Meteorològic de Catalunya (meteocat) ha emès un avís de perill moderat per calor intensa sobretot a Ponent, a l’interior de les Terres de l’Ebre i al Priorat, que ha arribat fruit d’aquesta onada de calor que ha entrat del sud. Una onada, però, que continua en moviment, motiu pel qual el meteocat ha traslladat aquest avís a l’Alt Empordà i el Pla de l’Estany per fortes temperatures durant la nit.

Així doncs, seguiran pujant els termòmetres els pròxims dies? Segons la previsió del meteocat la calor seguirà escalant a poc a poc a Catalunya, però no ho farà augmentant les temperatures màximes sinó reduint les mínimes, és a dir, si a Barcelona avui la mínima és de 24 graus, demà serà de 25. Aquesta tònica s’estendrà per tots els municipis catalans, però on més es notaran aquestes pujades serà al litoral i l’Alt Empordà on “els valors possiblement no baixaran dels 23 °C”. Pel que fa a les màximes, a la zona interior de Catalunya els valors baixaran, però a la part costanera la calor seguirà apretant amb força. Les temperatures més altes que es podrien registrar són els 39 graus de les comarques de Ponent i les Terres de l’Ebre.

Les temperatures màximes de la zona de les Terres de l’Ebre dilluns a la tarda / Meteocat

Dimarts a la tarda, però, la dinàmica es revertirà i les temperatures faran un lleu retrocés, deixant unes màximes previstes que s’acosten més als 30 graus que als 35 que tenim ara mateix. Tot i això, la sensació tèrmica seguirà sent de molta calor arreu del territori. Si bé és cert que les previsions per mitjans de setmana encara són poc fiables degut al temps canviant, les previsions auguren que la calor intensa seguirà omplint els carrers de pobles i ciutats catalans i seguirien pujant a poc a poc.

Ruixats estivals

Quan arriba l’estiu no només arriba la calor, sinó que també apareixen els ruixats estiu. Unes descàrregues intenses, però breus que no generen grans acumulacions de pluja. En els pròxims dies, les comarques del Pirineu el Prepirineu es veuran envoltades per alguns forts ruixats dilluns a la tarda. Unes descàrregues que, tot i que no cauran amb molta intensitat, podrien deixar algun episodi de tempesta a Berga o a Ripoll. Segons el meteocat, la dinàmica es repetiria dimarts, amb un fort sol durant tot el matí i l’aparició de pluges a la tarda.