Yolanda Díaz demana el vot català per frenar el PP i Vox el 23-J

La candidata de Sumar a les eleccions espanyoles del 23 de juliol, Yolanda Díaz, ha reclamat als catalans que “es posin dempeus” per omplir les urnes i frenar la que considera que és “la coalició del no a Catalunya”, és a dir, el PP i Vox. En un acte de precampanya que ha fet aquest matí a Cornella de Llobregat, Díaz ha volgut posar èmfasi en la importància del vot dels catalans en unes eleccions on l’auge del discurs abstencionista ha guanyat molt de poder: “Està a les vostres mans, mobilitzeu-vos al llarg de Catalunya. Que Catalunya torni a ser el vot decisiu per a la pròxima dècada”, exclama la candidata de Sumar.

Díaz es presenta com l’alternativa viable “contra la terra cremada de la dreta i l’extrema dreta” i planteja les eleccions amb un enfocament molt clar: “el cost de la vida”. En aquest sentit, la candidata de la plataforma que engloba diversos partits promet un augment dels salaris i una reducció de la jornada laboral per tal de fer front a la situació actual, una situació mot condicionada per la inflació actual que “impedeix que molta gent pugui viure amb dignitat”. Ara bé, si Díaz vol guanyar-se el vot de Catalunya, haurà de convèncer a alguns dels votants de Junts i Esquerra Republicana.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, amb la número 1 per Barcelona de Sumar-En Comú Podem, Aina Vidal, i el 2, Gerardo Pisarello / ACN

“S’han resignat a perdre les eleccions”

“S’han resignat a perdre les eleccions”. Amb aquesta frase, la cap de llista dels comuns a Barcelona -inclosos dins la candidatura de Sumar-, Aina Vidal, s’ha referit als republicans i els juntaires. Vidal ha lamentat que els partits catalans “hagin caigut en el joc que no hi ha res a fer”, ja que “això no és defensar Catalunya”. En aquest sentit, la cap de llista per Barcelona ha volgut anar un pas més enllà i ha carregat directament contra els republicans. Vidal considera que els pactes als quals han arribat els darrers anys no defensen el republicanisme: “Ser republicà no és fer un front amb el partit que ha permès que l’extrema dreta governi a Ripoll” ni “construir macrocasinos, ampliar l’aeroport o votar en contra de la reforma laboral”. Del que no s’ha parlat en cap moment, però, ha estat del referèndum per decidir el futur de Catalunya, un referèndum que els comuns van assegurar que formava part del seu programa, però Sumar ho va desmentir.