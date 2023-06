Pluja de milions en sortejos de loteria a Catalunya

Aquest cap de setmana de Sant Joan han plogut milions en sortejos de loteria a Catalunya, gairebé 10 milions d’euros repartits en diferents premis concretament. Per una banda, el ‘Cuponzao’ de l’ONCE ha deixat uns vuit milions d’euros, aproximadament, a Malgrat de Mar (Maresme). De fet, la loteria de l’ONCE ha repartit el primer premi de 6 milions d’euros i ha premiat 48 butlletes més amb 40.000 euros cada una, una pluja de milions que ha deixat molt contents a tots aquells que van comprar una butlleta guanyadora, però sobretot a l’encarregat de vendre-les: el quiosc de la Plaça Pere III d’aquest municipi del Maresme.

“Déu-n’hi-do, l’he feta grossa, estic molt content per haver donat el premi de la vida, que desitjo que millori la vida d’altres”. Així ho celebrava Víctor Gómez Rodríguez, el venedor que ha repartit el primer premi. El ‘Cuponazo’, però, no ha deixat només aquest primer premi a Catalunya, sinó que també han caigut a Badalona dos cupons premiats amb 40.000 euros. Per tant, en resum, la loteria de l’ONCE ha deixat vuit milions d’euros: 7.920.000 a Malgrat de Mar i 80.000 a Badalona.

Loteries de l’Estat en una imatge d’arxiu / EP

Un premi de somni a Terrassa

El sorteig de La Primitiva ha fet ric un veí de Terrassa gràcies a un premi de més d’1 milió d’euros. Loteria y Apuestas del Estado ha informat que en el sorteig realitzat aquest dissabte, dia 24 de juny, la combinació guanyadora ha correspost als números: 48 / 10 / 39 / 28 / 3 / 7, amb el 49 com a complementari i el 2 com a reintegrament. De tota la gent que ha participat en el sorteig, només una ha encertat tots sis números, i ha estat el veí terrassenc, que ha aconseguit un premi d’1.218.258,47 euros, un dels premis més grans de la història de la capital vallesana.

Per últim, aquest cap de setmana ple de festivitats també s’ha celebrat el sorteig de la Grossa de Sant Joan. El número guanyador del sorteig de divendres que s’ha emportat 100.000 euros ha estat el 23.517. El nombre anterior i el posterior al premiat, el 23.516 i el 23.518 s’han endut una recompensa de 10.000 euros cadascun.