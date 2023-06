Lluvia de millones en sorteos de lotería en Cataluña

Este fin de semana de San Juan han llovido millones en sorteos de lotería en Cataluña, casi 10 millones de euros repartidos en diferentes premios concretamente. Por un lado, el ‘Cuponzao’ de la ONCE ha dejado unos ocho millones de euros, aproximadamente, a Malgrat de Mar (Maresme). De hecho, la lotería de la ONCE ha repartido el primer premio de 6 millones de euros y ha premiado 48 boletines más con 40.000 euros cada una, una lluvia de millones que ha dejado muy contentos a todos aquellos que compraron un boletín ganador, pero sobre todo al encargado de venderlas: el quiosco de la Plaza Pedro III de este municipio del Maresme.

«Dios, la he hecho gorda, estoy muy contento por haber dado el premio de la vida, que deseo que mejore la vida a otros». Así lo celebraba Víctor Gómez Rodríguez, el vendedor que ha repartido el primer premio. El ‘Cuponazo’, pero, no ha dejado solo este primer premio en Cataluña, sino que también han caído en Badalona dos cupones premiados con 40.000 euros. Por lo tanto, en resumen, la lotería de la ONCE ha dejado ocho millones de euros: 7.920.000 en Malgrat de Mar y 80.000 en Badalona.

Loterías del Estado en una imagen de archivo / EP

Un premio de sueño en Terrassa

El sorteo de La Primitiva ha hecho rico uno vecino de Terrassa gracias a un premio de más de 1 millón de euros. Lotería y Apuestas del Estado ha informado que en el sorteo realizado este sábado, día 24 de junio, la combinación ganadora ha correspondido a los números: 48 / 10 / 39 / 28 / 3 / 7, con el 49 como complementario y el 2 como reintegro. De toda la gente que ha participado en el sorteo, solo una ha acertado los seis números, y ha sido el vecino tarrasense, que ha conseguido un premio de 1.218.258,47 euros, uno de los premios más grandes de la historia de la capital vallesana.

Por último, este fin de semana lleno de festividades también se ha celebrado el sorteo del Gordo de San Juan. El número ganador del sorteo de viernes que se ha llevado 100.000 euros ha sido el 23.517. El número anterior y el posterior al premiado, el 23.516 y el 23.518 se han llevado una recompensa de 10.000 euros cada uno.