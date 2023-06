Yolanda Díaz pide el voto catalán para frenar al PP y Vox el 23-J

La candidata de Sumar a las elecciones españolas del 23 de julio, Yolanda Díaz, ha reclamado a los catalanes que «se pongan de pie» para llenar las urnas y frenar la que considera que es «la coalición del no en Cataluña», es decir, el PP y Vox. En un acto de precampaña que ha hecho esta mañana a Corneja de Llobregat, Díaz ha querido poner énfasis en la importancia del voto de los catalanes en unas elecciones donde el auge del discurso abstencionista ha ganado mucho de poder: «Está en vuestras manos, movilizaos a lo largo de Cataluña. Que Cataluña vuelva a ser el voto decisivo para la próxima década», exclama la candidata de Sumar.

Díaz se presenta como la alternativa viable «contra la tierra quemada de la derecha y la extrema derecha» y plantea las elecciones con un enfoque muy claro: «el coste de la vida». En este sentido, la candidata de la plataforma que engloba varios partidos promete un aumento de los salarios y una reducción de la jornada laboral para hacer frente a la situación actual, una situación palabra condicionada por la inflación actual que «impide que mucha gente pueda vivir con dignidad». Ahora bien, si Díaz quiere ganarse el voto de Cataluña, tendrá que convencer a algunos de los votantes de Juntos y Esquerra Republicana.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, con la número 1 por Barcelona de Sumar-En común Podemos, Aina Vidal, y el 2, Gerardo Pisarello / ACN

«Se han resignado a perder las elecciones»

«Se han resignado a perder las elecciones». Con esta frase, la jefa de lista de los comunes en Barcelona -incluidos dentro de la candidatura de Sumar-, Aina Vidal, se ha referido a los republicanos y los juntaires. Vidal ha lamentado que los partidos catalanes «hayan caído en el juego que no hay nada a hacer», puesto que «esto no es defender Cataluña». En este sentido, la jefa de lista por Barcelona ha querido ir un paso más allá y ha cargado directamente contra los republicanos. Vidal considera que los pactos a los cuales han llegado los últimos años no defienden el republicanismo: «Ser republicano no es hacer un frente con el partido que ha permitido que la extrema derecha gobierne a Ripoll» ni «construir macrocasinos, ampliar el aeropuerto o votar en contra de la reforma laboral». Del que no se ha hablado en ningún momento, pero, ha estado del referéndum para decidir el futuro de Cataluña, un referéndum que los comunes aseguraron que formaba parte de su programa, pero Sumar lo desmintió.