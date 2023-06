Maestros que detestan leer, detrás de la deficiencia en comprensión lectora

La falta de comprensión lectora de los alumnos catalanes tiene muchas causas, pero una de las más preocupantes es que parte de los maestros que los tienen que inculcar el amor por la lectura detestan leer. Los referentes son cruciales en la hora de transmitir a los niños y adolescentes la importancia de leer para entender el mundo, pero la cadena de transmisión falla a menudo en el primer eslabón: los docentes.

El lingüista Gerard Furest cruz que la explicación está en la “bajada del nivel de la cultura del esfuerzo” a la educación secundaria en las últimas décadas, un sistema educativo en el cual los nuevos maestros han crecido. “Con aprobados para todo el mundo, sin hacer repetir alumnos que han suspendido ocho asignaturas, con profesores desmotivados que exigen poco a los estudiantes se ha creado una nube enrarecida que ha hecho que el nivel educativo caiga en picado”, afirma el experto sin morderse la lengua.

Los maestros que salen de las universidades se han educado en este sistema y en un mundo con muchos estímulos. “Han leído poco y ni siquiera han aprendido a leer durante la carrera. Si no los han hecho coger el gusto por la lectura, no lo pueden transmitir ellos a sus alumnos”, razona. Furest cree que hasta ahora se ha dado por sentado que los profesores sabrían promover la lectura, pero “como que ellos no disfrutan de leer, sus alumnos tampoco lo interiorizan”.

Profesores de catalán que no leen

“He conocido muchos profesores de catalán que no leen!”, explica el lingüista indignado. En este sentido, asegura que hay un segmento de docentes que se dedican porque lo ven como un trabajo seguro y no por vocación. “Son estos los que muchas veces no saben enseñar a leer a los alumnos, principalmente porque a ellos no los gusta leer”, denuncia.

Furest cree que este mecanismo es el mismo que ha arrinconado la inmersión lingüística. “Si no se enseña a los profesores la metodología de la inmersión lingüística, por qué motivo lo tienen que hacer, para quien está pensada y por qué se empezó a hacer, te encuentras que no se va dejando correr y que los maestros no tienen ni idea de qué es ni de por qué es importante que lo apliquen”, asegura.

Un profesor dando clase con una pantalla / Pixabay

Un círculo vicioso de difícil salida

Todo esto hace que la educación catalana esté “en un círculo vicioso” del cual no será fácil salir. “Si no se empieza a revertir la situación desde las universidades, la calidad de la educación y el nivel cultural de los alumnos continuará bajando”, advierte el experto, que cree que sin una intervención decidida este círculo vicioso “no se convertirá en un círculo virtuoso”.

Precisamente este concepto de “círculo vicioso” lo usa Eloi Planas, maestro de primaria, máster en promoción de la lectura, filólogo y miembro de la ejecutiva de la Plataforma por la Lengua. Cree que en la formación de los docentes se ha puesto el foco en otros aspectos. “Ha habido una renovación pedagógica y en las facultades el foco se ha puesto más en aspectos metodológicos como el método científico o el trabajo por proyectos”, explica Planas. Esto ha hecho que la lengua y la cultura hayan quedado “en un segundo plan” y las nuevas generaciones no estén concienciadas de todo el que implica.

“No se puede generalizar, pero en las aulas hay muchos docentes que no saben la importancia de la lectura y esto lo transmiten a los alumnos”, advierte antes de señalar que estos alumnos que aprenden que no es importante leer serán, en el futuro, maestros otros alumnos y el círculo se mantendrá. “En algún momento lo tenemos que romper y un buen principio sería subir la exigencia en este ámbito en las facultades de educación y repasar los planes docentes de las universidades para poner más énfasis en la lectura y la escritura”, explica.

Un problema sistémico y no solo de los maestros

Planas considera, no obstante, que no se trata únicamente de un problema con los maestros, que a menudo son criticados por la mala deriva de la educación. Insiste que es un problema “sistémico”. «¿Por qué tenemos maestros no motivados por la lectura? Porque el sistema ha fallado desde el inicio, a la primaria o a la ESO”, explica. Por lo tanto, considera que hay que pensar cómo el sistema educativo puede revertir esta situación. “Resignarse es la opción fácil, pero también se tiene que decir que el Gobierno tiene que comprometerse en el objetivo que cada escuela tenga una biblioteca con un fondo vivo y que merezca la pena”, apunta.

El filólogo considera “clave” poner bibliotecas escolares con bibliotecarios responsables del fondo que también puedan hacer formación a los maestros sobre la importancia de la lectura, que permite “incrementar la capacidad de argumentación, el vocabulario y el pensamiento crítico”. Solo de este modo, cruz, se podrá abordar un problema que ya está demostrado con datos. Y todo esto, apunta, tiene que ir ligado a la protección de la lengua: “Es un tipo de lote en el cual tenemos que poner el foco de ahora en adelante”.

Exigir más en las enseñanzas previas en la universidad y en la selectividad

La educadora y asesora Alba Castellví cree que a la carrera para ser docentes ya no tendrían que llegar chicos y chicas con un nivel demasiado bajo de escritura y lectura. “Una exigencia más alta tanto a las enseñanzas previas como las pruebas de acceso lo tendría que evitar. Si tienen que ser maestros, tienen que leer habitualmente o al menos haber disfrutado de algunas lecturas, o como mínimo comprender bien el que tienen que leer”, explica la experta. También insiste que tienen que saber escribir correctamente o, como mínimo, no hacer tantas faltas de ortografía y de gramática.

La otra manera de evitar que maestras con mucho bajo nivel de comprensión lectora lleguen a las aulas para formar nuevos alumnos es que “no superen la carrera si no tienen el nivel necesario para poder enseñar otras personas a leer bien, a encontrar el gusto por la lectura y a escribir correctamente”.

La experta asegura que la falta de comprensión lectora de los alumnos de primaria se debe, en parte, a “el aprendizaje deficitario que hacen en la escuela”. “Si se dedica suficiente tiempo y atención a cada alumno para asegurar que aprenda a leer bien, son pocos los que no lo acaban haciendo por falta de capacidad”, asegura Castellví. Ahora bien, cree que “mientras que hay maestros que dan mucha importancia y lo hacen muy bien, hay otros que no tienen tiempo, que no dan tanto de valor y que no conocen los métodos para enseñar porque no los han aprendido a la carrera”. La experta insiste que hay alguna universidad catalana donde hay alumnas de maestro de primaria que salen sin haber aprendido.

Castellví señala también que hay “otras causas del déficit de comprensión lectora” que “no tienen que ver con la escuela sino con el entorno”. Y es en estas donde la escuela tiene que “parar una atención especial para compensar las carencias de los niños y niñas que no tienen un entorno estimulante, sino al contrario”.

Un problema que se tiene que abordar “con urgencia”

“Es urgente que se aborde este problema. En la escuela se va a aprender, y saber leer (y entender el que se lee) es básico para aprender muchísimas otras cosas”, advierte la experta, que no entiende “como no se ha hecho antes” teniendo en cuenta la “repercusión” que tiene para el futuro de los niños y del país. “No pienso que sea difícil de resolver, pero los que pueden hacer algo desde las altas instancias tendrían que interesarse para solucionarlo y esto de momento no está pasando, o al menos yo no sé nada”, concluye.