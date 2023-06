El PP atrapa al PSOE y Sumar supera a Vox, según el CIS

La carrera electoral del 23-J está más reñida que nunca. El PP, impulsado por los buenos resultados de las municipales y autonómicas, ha conseguido atrapar al PSOE, mientras que Sumar superaría a Vox, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La polémica encuesta, muy cuestionada porque se acusa al ente de favorecer siempre a los socialistas, pronostica unas elecciones estatales muy ajustadas.

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha recortado 3,5 puntos desde el últim barómetro y encara el último mes antes de las elecciones con una estimación de voto del 30,7%, medio punto menos que el PSOE, que ganaría con el 31,2%. Se da la circunstancia que el barómetro del CIS es bastante más coincidente con la estimación media de voto que las últimas encuestas otorgan al PP –que se sitúa en alrededor del 32%–, mientras que da muchos mejores resultados a los socialistas, que en los sondeos se quedarían en el 25%.

La vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, en un acto de Sumar / Europa Press

La pugna Sumar-Vox por el tercer lugar

La segunda clave de la lucha por la Moncloa está en la pugna entre Sumar y Vox. La plataforma que lidera Yolanda Díaz, que en las últimas semanas ha estado inmersa en una gran polémica por su enfrentamiento con Podemos, conseguiría superar a la formación de extrema derecha que encabeza Santiago Abascal. Díaz obtendría un 14,3% de los votos, mientras que Vox, que no se desgasta por la recuperación del PP, se mantendría en un 10,6%.

Con todo, el barómetro del CIS se tiene que coger con pinzas porque solo hace una estimación del voto de los diferentes partidos, pero no hace proyección de escaños. Esto quiere decir que un partido como Sumar, por ejemplo, podría sacar muy buenos resultados en términos de votos, pero después no poderlo plasmar en escaños porque el reparto no es proporcional, puesto que algunas provincias, sobre todo las más pequeñas, envían muchos pocos diputados a Madrid y, por lo tanto, muchos votos quedan sin representación.

El barómetro se ha efectuado entre el 31 de mayo y el 7 de junio, con lo cual es el primero que refleja la opinión pública después del anuncio del adelanto electoral después de los malos resultados del PSOE en las municipales y autonómicas del 28-M, donde ha perdido comunidades importantes como el País Valenciano o las Islas Baleares.