El PP atrapa el PSOE i Sumar supera Vox, segons el CIS

La cursa electoral del 23-J està més renyida que mai. El PP, impulsat pels bons resultats de les municipals i autonòmiques, ha aconseguit atrapar el PSOE, mentre que Sumar superaria Vox, segons l’últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). La polèmica enquesta, molt qüestionada perquè s’acusa l’ens d’afavorir sempre els socialistes, pronostica unes eleccions estatals molt ajustades.

El PP d’Alberto Núñez Feijóo ha retallat 3,5 punts en un mes i encara l’últim mes abans de les eleccions amb una estimació de vot del 30,7%, mig punt menys que el PSOE, que guanyaria amb el 31,2%. Es dona la circumstància que el baròmetre del CIS és coincident amb l’estimació mitjana de vot que les últimes enquestes atorguen al PP –que se situa al voltant del 32%–, mentre que dona molts millors resultats als socialistes, que en els sondejos es quedarien al voltant del 25%.

La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, en un acte de Sumar / Europa Press

La pugna Sumar-Vox pel tercer lloc

La segona clau de la lluita per la Moncloa està en la pugna entre Sumar i Vox. La plataforma que lidera Yolanda Díaz, que en les últimes setmanes ha estat immersa en una gran polèmica pel seu enfrontament amb Podemos, aconseguiria superar la formació d’extrema dreta que encapçala Santiago Abascal. Díaz obtindria un 14,3% dels vots, mentre que Vox, que no es desgasta per la recuperació del PP, es mantindria en un 10,6%.

Amb tot, el baròmetre del CIS s’ha d’agafar amb pinces perquè només fa una estimació del vot als diferents partits, però no fa projecció d’escons. Això vol dir que un partit com Sumar, per exemple, podria treure molts bons resultats en termes de vots, però després no poder-ho plasmar en escons perquè el repartiment no és proporcional, ja que algunes províncies, sobretot les més petites, envien molts pocs diputats a Madrid i, per tant, molts vots queden sense representació.

El baròmetre s’ha efectuat entre el 31 de maig i el 7 de juny, per la qual cosa és el primer que reflecteix l’opinió pública després de l’anunci de l’avançament electoral després dels mals resultats del PSOE a les municipals i autonòmiques del 28-M, on ha perdut comunitats importants com el País Valencià o les Illes Balears.