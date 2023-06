Sumar impedeix que els partits integrats al projecte tinguin veu pròpia

L’acord de coalició entre Sumar i la resta de forces d’esquerra inclou una clàusula amb el compromís que tots els diputats electes formin part d’un únic grup parlamentari, la qual cosa impedeix passar-se al grup mixt o intentar constituir altres grups parlamentaris.

Fonts del col·lectiu que lidera la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, indiquen que aquesta condició ha quedat taxativament contemplada en el document subscrit per totes les forces polítiques, atès que era lògic que la unitat de confluència electoral tingués la seva translació en el futur grup parlamentari. També s’inclou unes directrius de funcionament del grup en el Congrés, en assumptes com a càrrecs de portaveu i deliberació del vot, que es regeixen també en les directrius bàsiques de l’acord de coalició.

“Sentit comú”

Les citades fonts insisteixen que la clàusula de compromís que tots els partits formin part del mateix grup és de sentit comú i concerneix per igual a totes les formacions, atès que no es pot articular una candidatura d’unitat sense aquest requisit. Per tant, amb aquest requisit no hi ha opció que, per exemple, forces regionalistes constitueixin un grup a part, com en algun moment va arribar a lliscar Compromís, o deixar la disciplina parlamentària de Sumar per qualsevol diferència interna.

Crítiques de Pablo Iglesias pel veto a Irene Montero

L’exsecretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha demanat a Sumar que rectifiqui i aixequi el veto a Irene Montero per anar a les llistes de la coalició electoral. “Per guanyar el poder de l’esquerra no feia falta colpejar una figura crucial de l’esquerra i el feminisme”, ha defensat l’exlíder de Podem aquest dissabte en un article publicat a CTXT. Iglesias considera que no incloure la ministra d’Igualtat a la candidatura és un “error polític” i assegura que hi ha persones de l’entorn de la coalició que “no simpatitzen” amb la decisió. Així mateix, l’exlíder de Podem ha avisat a Yolanda Díaz que amb el veto “compromet els seus propis objectius polítics”. “Tant de bo Yolanda escolti als qui li diuen que rectifiqui”, ha sentenciat Iglesias.