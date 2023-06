Junts acorda amb Demòcrates i MES una “candidatura de país” per al 23-J

Jutns per Catalunya ha acordat amb Demòcrates i Moviment d’Esquerres de Catalunya presentar-se conjuntament a les eleccions espanyoles del 23 de juliol. Tal com explica el partit de Turull en un comunicat, l’acord té l’objectiu de configurar una “candidatura de país” que aplegui el màxim de sensibilitats independentistes per recuperar l’esperit unitari de Junts pel Sí.

Míriam Nogueras portaveu de Junts per Catalunya 1/3/2023 / Mireia Comas

Anar a Madrid a plantar cara

El secretari general, Jordi Turull, el portaveu de Demòcrates, Toni Castellà i el coordinador general del Moviment d’Esquerres, Josep Serra, van registrar aquest divendres l’acord entre les tres formacions a la Junta Electoral Central. Junts subratlla que des de la convocatòria de les eleccions espanyoles per part del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha treballat per una candidatura unitària de l’independentisme per “plantar cara” a Madrid. Això es tracta d’una referència a l’oferta de Turull a ERC i CUP per una candidatura conjunta al Congrés, malgrat que els republicans i els cupaires la rebutgessin. Amb això, ERC ha preferit optar per una negociació d’acords programàtics que va fixar el president dels republicans, Oriol Junqueras.

Nogueras, Madrenas, Cruset i Gavín, caps de llista

Els junters també remarquen que “davant la involució de drets i llibertats, i el menysteniment de l’Estat Espanyol cap a Catalunya és el moment de recuperar la iniciativa i el respecte”. Així mateix, la candidatura estarà encapçalada per Míriam Nogueras, guanyadora de les primàries de Junts, i tindrà en Marta Madrenas, per Girona, Josep M. Cruset per Tarragona i Isidre Gavín per Lleida els altres tres caps de llista. De fet, els resultats oficials de les primàries per als caps de llista s’han donat a conèixer aquest mateix divendres al vespre. Nogueras i Madrenas les van guanyar sense cap rival, mentre que Cruset i Gavín es van imposar a les altres candidatures.