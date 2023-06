La CUP es presentarà el 23-J

Finalment, la CUP concorrerà a les eleccions espanyoles del 23 de juliol. Així ho ha decidit la militància després d’un procés assembleari celebrat al llarg de la setmana i que s’ha clos aquest matí en un consell polític celebrat a Sant Pere de Ribes. De fet, el 61% dels 1.300 vots emesos ho han fet per participar, les dues altres opcions han quedat amb un resultat “equitatiu”, el 39% restant, amb un 52% a favor de l’abstenció i un 48% pel vot nul. La formació de l’esquerra independentista ha apostat per participar en una candidatura liderada a Barcelona per Albert Bortran, Laure Vega i Ignasi Bea, Girona per Mireia Vehí i Robert Sabater, Tarragona per Edgar Fernánde i Pepa Planas, i encara resta per decidir Lleida. De tota manera, la direcció cupaire ja avisa que aposta per la continuïtat. També sospesa presentar llista a les Illes Balears.

L’organització anticapitalista tenia tres opcions per escollir: presentar candidatura, demanar l’abstenció o exercir el vot nul. Un debat territorial i després la posada en marxa de “l’urna de la CUP” -un sistema telemàtic- ha permès copsar la voluntat majoritària que aposta per participar en les eleccions anticipades pel president espanyol Pedro Sánchez. Aquesta opció rebla la decisió dels cupaires del 2019 que per primer cop, des de l’assemblea constituent de Vinaròs, va presentar candidatura a les eleccions espanyoles. Mireia Vehí ha defensat la participació de les eleccions en contraposició a l’abstenció.

No amaguem l’estelada

En declaracions posteriors a la celebració del consell polític, Botran ha expressat la seva satisfacció perquè “en un context molt diferent valorem positivament que valori la feina feta i es revalidi l’aposta per tornar a presentar-nos al Congrés”. “Hi haurà una opció clarament independentista i d’esquerra, perquè nosaltres ni hem amagat l’estelada a les eleccions municipals, ni mai, ni la lluita social”, ha afegit. Per la portaveu de la formació, Maria Sirvent, que ha manifestat com n’és “d’important que la CUP tingui representació al Congrés de Diputats, per defensar la independència, feminisme i la justícia social dels Països Catalans”. Precisament, Sirvent ha recordat que intentaran fer llistes arreu de la nació en el marge que els resta fins el 19 de juny, data límit per registrar candidatures.

“Hi ha molta gent que esperava aquesta opció independentista i d’esquerra”, ha remarcat Botran. En aquesta línia, l’actual diputat i ara ja nou cap de llista cupaire ha avançat que la formació farà un esforç per obtenir un bon resultat a Girona, d’aquí que es presenti Vehí. Una opció que veuen factible després dels resultats a les municipals a les comarques gironines. Botran ha informat que encetaran una ronda de contactes amb diferents actors socials del país. Per la seva banda, Vehí ha assegurat que si és per la CUP no hi haurà un govern de dreta o extrema dreta i que els cupaires defensaran la independència i l’autodeterminació a tots els escenaris.

Maria Sirvent, al faristol, Mireia Vehí i Albert Botran en la roda de premsa on han certificat que es presenten a les eleccions espanyoles/Quico Sallés

“Per tots els mitjans, desplegar la batalla de les idees“

“Per tots els mitjans, desplegar la batalla de les idees” ha estat l’eslògan escollit per bastir el document que raona la participació de la CUP als comicis estatals. L’objectiu principal de la candidatura és “ocupar un espai nítidament anticapitalista i independentista com a altaveu d’un horitzó social i nacional lliurant una batalla ideològica sense treva davant l’ascens del feixisme organitzatiu i sociològic i enfront de les seves causes i responsabilitats”. En aquesta línia, defensen que la CUP ha de portar la bandera contra els que opinen que “no hi ha alternativa” de l’ambient polític.

Seguint aquest fil proposen esdevenir la “resistència, ofensiva i contrapoder” i denunciar tant la “insuficiència de la socialdemocràcia” com “el que suposa l’extrema dreta”. Entre la lluita antifeixista, la defensa de la sobirania nacional o ser “mirall crític” dels reformistes, els defensors de presentar-se afegeixen que també és necessari per “aportar recursos econòmics per nodrir les apostes de l’organització i el moviment també pel que fa a l’aposta de desenvolupar estructures de moviment com a element clau per l’aposta estratègica”.