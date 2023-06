Botran, proposat com a cap de llista de la CUP el 23-J

La consulta de la CUP per decidir si es presenten o no a les eleccions del 23-J continua oberta. De fet, fins demà al matí, al consell polític que la formació celebrarà a Sant Pere de Ribes (Garraf) on es donarà el resultat. De fet, són tres opcions: candidatura, abstenció o vot nul. En tot cas, la formulació de la pregunta que opta per presentar-se als comicis avançats ja presenta els primers noms de la candidatura que ha d’avalar el secretariat nacional. Albert Botran i Mireia Vehí, repetirien com a caps de llista per Barcelona i Girona; Edgar Fernández per Tarragona; Lleida encara està “per determinar” i queda oberta la possibilitat de les Illes. De fet, el text que avalava presentar-se ja apostava per la continuïtat.

En concret, per la demarcació de Barcelona, a més del veterà Botran, s’hi afegeix Laure Vega i Ignasi Bea. Vega va ser alcaldable de la CUP per Sant Boi del Llobregat i membre del secretariat nacional. Bea, per la seva banda, és un reconegut exregidor dels cupaires a Sant Cugat del Vallès. A Girona, Vehí anirà acompanya de Robert Sabater, enginyer tècnic agrònom i de la CUP de Viladamat. Edgar Fernández, regidor de la CUP a Reus i portaveu de la formació. El seu tiquet electoral serà Pepa Plana, una famosa pallassa que ja va ser candidata cupaire per les Terres de l’Ebre.

La portaveu de la CUP al Congrés Mireia Vehí | Europa Press

“Per tots els mitjans”

Per tots els mitjans, desplegar la batalla de les idees. És l’argument de cinc pàgines per concórrer a les eleccions. “Una proposta per aprofitar tots els altaveus possibles per lliurar la batalla ideològica, plantejant una plena alternativa per la independència dels Països Catalans, anticapitalistes, socialistes i feministes”, assenyala el text. Amb aquest text, s’incorpora els noms que podrien encapçalar la llista

L’objectiu és “ocupar un espai nítidament anticapitalista i independentista com a altaveu d’un horitzó social i nacional lliurant una batalla ideològica sense treva davant l’ascens del feixisme organitzatiu i sociològic i enfront de les seves causes i responsabilitats”. Així mateix, ressalten que els mitjans del Principat fan “metapolítica derivada de les relacions entre forces independentistes, amb l’objectiu de contribuir al desgast d’aquestes”.