Un accident deixa 6 ferits durant el rodatge de ‘Gladiator 2’

Sis dobles d’acció han resultat ferits després d’un accident durant el rodatge d’una escena d’acció de la seqüela de Gladiator, dirigida per Ridley Scott, i que s’estava gravant aquest dimecres al Marroc. “Mentre es filmava una seqüència d’acrobàcies planificada en el set de la seqüela de Gladiator, va ocórrer un accident durant el qual diversos membres de l’equip van sofrir lesions que no van posar en perill la seva vida”, ha informat un portaveu de Paramount Pictures, l’estudi darrere de la pel·lícula, en un comunicat recollit per la revista estatunidenca Variety.

En condició estable

Ha afegit que “els equips de seguretat i serveis mèdics complets en el lloc van poder actuar ràpidament perquè els afectats rebessin l’atenció necessària immediatament. Tots estan en condició estable i continuen rebent tractament”.

L’accident, que va ocórrer cap al final del dia de rodatge, no va deixar ferit a cap membre de l’elenc i dels afectats quatre romanen a l’hospital i els altres dos només van ser tractats per cremades.

“El benestar de l’elenc i l’equip és de summa importància per a nosaltres, i comptem amb estrictes procediments de salut i seguretat en totes les nostres produccions. Continuarem monitorant la situació i prenent totes les precaucions necessàries a mesura que reprenem la producció” ha explicat el portaveu.

Guanyadors d’Oscars

La seqüela de la pel·lícula de l’any 2000 és protagonitzada pel nominat a l’Oscar Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington i Connie Nielsen, a més Ridley Scott, qui va dirigir la primera pel·lícula, torna darrere de la càmera, amb David Scarpa escrivint el guió.

Gladiator va obtenir el reconeixement tant del públic com de la crítica. En taquilla va recaptar més de 460 milions en l’àmbit mundial i va obtenir onze nominacions als Oscar, de les quals va guanyar cinc estatuetes incloent Millor Fotografia i Millor Actor per a Russell Crowe.