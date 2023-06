Nova recomposició al cos de Mossos d’Esquadra aprofitant el decret d’estructura de la policia. Un dels canvis més profunds que ha ordenat el cap del cos, Eduard Sallent, ha estat posar tres comissàries en regions especialment estratègiques: Barcelona, Girona i la Catalunya Central. També ha fet canvis en altres regions i en la direcció orgànica de comissaries generals. Tot en compliment del projecte 2030 de la policia de la Generalitat. També ha nomenat la comissària Cristina Manresa directora de l’Escola de Policia.

En concret, la Comissaria Superior Territorial, encarregada de donar resposta integral al territori, incorpora nous comandaments directes. I tres comissàries passen a encapçalar tres regions policials. Així, la comissària Montserrat Estruch, actualment sotscap de la Regió Policial Metropolitana Nord (RPMN) i que estrena galons, ja que va ser ascendida en el darrer concurs de promoció, s’encarregarà de comandar la Regió Policial Metropolitana Barcelona (RPMB). La comissària Silvia Catà, també ascendida recentment, actualment sotscap de la Regió Policial Metropolitana Barcelona (RPMB), passa a encapçalar la Regió Policial Girona. I la comissària Alícia Moriana, actualment cap de l’Escola de Policia de Catalunya, serà la nova cap de la Regió Policial Central (RPC).

Per altra banda, sis comissaries superiors o generals tindran una dependència directa de la Prefectura: la Comissaria Superior Territorial, la Comissaria Superior de Seguretat Ciutadana, la Comissaria Superior Tècnica, la Comissaria General d’Investigació Criminal, la Comissaria General d’Informació i la Comissaria General de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

Els sis nous comissaris, quatre dones i dos homes, durant l’acte de nomenament | ACN (Blanca Blay)

Regió Virtual, en marxa amb l’intendent Roger Sales

Per altra banda, es crea la nova Regió Policial Virtual, al capdavant de la qual hi haurà l’intendent Roger Sales. Segons els Mossos, “durà a terme funcions de policia comunitària en l’entorn virtual, mitjançant sistemes d’interrelació no presencials amb la ciutadania, així com de prevenció i persecució d’il·lícits en entorns virtuals”. De la Comissaria Superior Territorial també penjarà la importantíssima la Comissaria General de Mobilitat, al capdavant de la qual se situarà comissari Carles Anfruns, amb fama d’eficient i executiu. De fet, té la previsió de “sacsejar” una de les comissaries amb més recursos i responsabilitat del cos.

Carles Anfruns, en un moment de la seva declaraci?

També hi ha relleus en altres regions. Així, l’intendent Ignasi Teixidó, actual sots cap de la Regió Policial Metropolitana Sud (RPMS), passa a ser sotscap de la regió de Barcelona ciutat. El veterà intendent Amadeu Domingo, actualment sotscap de l’antiga Comissaria General Tècnica, passa a ser sotscap Metropolitana Sud. I ’intendent Antoni Sánchez, actual coordinador de Dispositius de la RPMB (la regió de Barcelona ciutat), passa a ser sotscap de la Metropolitana Nord, amb el comissari Sergi Pla al capdavant. La nova Comissaria Superior de Seguretat Ciutadana estarà dirigida per la comissària Marta Fernàndez, fins ara al capdavant de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, i el comissari Joan Portals, fins ara cap de la Comissaria General de Mobilitat, en serà el sotscap.

Aquesta nova comissaria serà l’encarregada d’exercir la direcció tècnica de les unitats territorials de Mossos d’Esquadra i donarà suport especialitzat al territori en l’àmbit de policia administrativa, medi ambient, aeroportuari, transport públic i dispositius. També coordinarà les funcions de policia de proximitat, comunitària i atenció de persones, i gestionarà el suport al conjunt del cos a través de la Comissaria General d’Intervenció, que penja directament d’aquesta i de totes les unitats especialitzades d’intervenció policial, marítima, aèria i penitenciària.

“Tecnologització del cos”

Sallent aprofita el que ha batejat com a “tecnologització del cos” amb la creació de la Comissaria General de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). L’encapçalarà el comissari Miquel Àngel Garcia, nomenat en la darrera promoció, i l’intendent Jordi Gracia Felices, actualment cap de la DSIP, en serà el sotscap. Aquesta nova comissaria tindrà competències sobre els sistemes i tecnologies de la informació dels Mossos d’Esquadra i treballarà l’àmbit de la ciberseguretat en l’àmbit intern.

L’intendent Ramon Chacon, en la seva compareixença al Parlament/Parlament

La Comissaria Superior Tècnica, encarregada de la planificació estratègica del cos, estarà dirigida per la comissaria Mònica Luis, nomenada en la darrera promoció d’ascens. La Comissaria General d’Investigació Criminal incorpora la figura del sotscap, amb l’intendent Joan Carles Granja, actualment cap de la Divisió d’Investigació Criminal, i passa a reforçar l’estructura de la CGIC, encapçalada pel comissari Ramon Chacon, nomenat en la darrera promoció d’ascens. Finalment la comissària Cristina Manresa, fins ara cap de la Regió Policial Central, s’encarregarà de l’Escola de Policia de Catalunya.