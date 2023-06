Els Mossos investiguen 8 violacions grupals a Badalona en l’últim any

Fa pocs dies es va conèixer una nova violació en grup a una menor d’edat a la platja de Badalona. I no és la primera vegada que passa a la ciutat. Des del passat mes de juliol, és a dir, ara fa gairebé un any, els Mossos han obert vuit investigacions per violacions en grup a menors a la ciutat. S’ha identificat a 21 joves com a responsables d’aquests actes dels quals només un era major d’edat. Per tant, la resta dels implicats en aquests delictes eren menors d’edat. I, en ser menors, no tots han pogut ser detinguts. De fet, només sis dels menors han estat detinguts i a 13 encara no estan en edat de poder ser imputats, és a dir, tenen menys de 14 anys.

Segons la investigació de la policia catalana, quatre dels menors que han identificat com a autors de les violacions haurien participat en més d’un dels casos. Un altre dels punts en comú entre les diverses violacions en grup que hi ha hagut a Badalona és el lloc on s’han produït. Concretament, tres d’aquestes han tingut lloc a l’interior del centre comercial Màgic, mentre que la resta han estat en altres punts de la ciutat. Un altre dels punts en comú entre els diversos casos són les hores en les quals es van produir, ja que totes vuit violacions van tenir lloc durant el dia i no quan era negra nit.

Els Mossos d’Esquadra investiguen quatre agressions sexuals al Centre Comercial Màgic de Badalona | ACN

Actualment, la policia considera que tots els casos s’han resolt, però alguns segueixen oberts per acabar de determinar quins van ser els graus de participació de cada un dels implicats o, fins i tot, si hi havia alguna altra persona involucrada en la violació de la qual en desconeguin la identitat.

Noves mesures per prevenir les violacions

Les violacions en grup a Badalona s’han convertit en un tema que ha fet saltar l’alarma de les autoritats, per la qual cosa aquesta mateixa tarda s’ha celebrat una reunió extraordinària de la Taula Operativa Regional del Pla de Violències Sexuals per analitzar el funcionament dels darrers casos i quines mesures s’han aplicat per prevenir i evitar que passessin. Per tant, l’objectiu és determinar noves mesures de prevenció. Ha estat una reunió en la qual hi han participat els màxims comandaments de la Regió Policial Metropolitana, de la comissaria de Badalona, de la Unitat Central d’Agressions Sexuals, de la Divisió d’Investigació criminal de la Regió i de l’Àrea Central de Menors.