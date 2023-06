Los Mossos investigan 8 violaciones grupales en Badalona en el último año

Hace pocos días se conoció una nueva violación en grupo a una menor de edad en la playa de Badalona. Y no es la primera vez que pasa en la ciudad. Desde el pasado mes de julio, es decir, ahora hace casi un año, los Mossos han abierto ocho investigaciones por violaciones en grupo a menores en la ciudad. Se ha identificado a 21 jóvenes como responsables de estos actos de los cuales solo uno era mayor de edad. Por lo tanto, el resto de los implicados en estos delitos eran menores de edad. Y, al ser menores, no todos han podido ser detenidos. De hecho, solo seis de los menores han sido detenidos y a 13 todavía no están en edad de poder ser imputados, es decir, tienen menos de 14 años.

Según la investigación de la policía catalana, cuatro de los menores que han identificado como autores de las violaciones habrían participado en más de uno de los casos. Otro de los puntos en común entre las diversas violaciones en grupo que ha habido en Badalona es el lugar donde se han producido. Concretamente, tres de estas han tenido lugar en el interior del centro comercial Mágico, mientras que el resto han estado en otros puntos de la ciudad. Otro de los puntos en común entre los diversos casos son las horas en las cuales se produjeron, puesto que las ocho violaciones tuvieron lugar durante el día y no cuando era negra noche.

Los Mossos d’Esquadra investigan cuatro agresiones sexuales en el Centro Comercial Mágico de Badalona | ACN

Actualmente, la policía considera que todos los casos se han resuelto, pero algunos siguen abiertos para acabar de determinar qué fueron los grados de participación de cada uno de los implicados o, incluso, si había alguna otra persona involucrada en la violación de la cual desconozcan la identidad.

Nuevas medidas para prevenir las violaciones

Las violaciones en grupo en Badalona se han convertido en un tema que ha hecho saltar la alarma de las autoridades, por lo cual esta misma tarde se ha celebrado una reunión extraordinaria de la Mesa Operativa Regional del Plan de Violencias Sexuales para analizar el funcionamiento de los últimos casos y qué medidas se han aplicado para prevenir y evitar que pasaran. Por lo tanto, el objetivo es determinar nuevas medidas de prevención. Ha sido una reunión en la cual han participado los máximos mandos de la Región Policial Metropolitana, de la comisaría de Badalona, de la Unidad Central de Agresiones Sexuales, de la División de Investigación criminal de la Región y del Área Central de Menores.