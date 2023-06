El PSC, el gran beneficiado de la división independentista en los ayuntamientos

Las elecciones municipales del 28 de mayo han abierto un nuevo capítulo del panorama político catalán. Con el independentismo dividido y peleado, el PSC ha sido el gran vencedor de los comicios –donde fue la bastante más votada del país– y también va camino de convertirse en el gran beneficiado de los pactos postelectorales. A falta de resolver el futuro de Girona y Barcelona, los socialistas están muy cerca de recuperar Lleida y Tarragona y se han consolidado como un actor más de la política municipal, cerrando pactos con Junts, ERC y la CUP en todo el país para entrar en varios gobiernos locales. También en ciudades y pueblos donde había mayoría independentista alternativa.

Solo esta semana el PSC es protagonista en al menos una quincena de negociaciones y pactos postelectorales que podrían llevar a los socialistas al gobierno de al menos cuatro capitales de comarca –la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà), Olot (Garrotxa), Tortosa (Baix Ebre) y Vilafranca (Alt Penedès)–, de localidades importantes como Sitges (Garraf), Blanes (Selva) o Roses (Alt Empordà) y de pueblos simbólicos como Sarrià de Ter (Gironès), donde hacía 16 años que gobernaba ERC, 11 de los cuales con el actual consejero de Empresa, Roger Torrent, como alcalde.

También hay excepciones, como el pacto entre ERC y Juntos a la Diputación de Girona o en Cervera (Segarra), pero el goteo de acuerdos con el PSC dificultan la supuesta unidad que pregonan los partidos independentistas para el 23-J.

El presidente del grupo parlamentario de Juntos, Albert Batet, hablando con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès / ACN

El frente común independentista se queda en palabras

Justo después de las municipales, y ante el evidente fracaso electoral del independentismo en su conjunto y de ERC en particular, los partidos independentistas se conjuraron para intentar rehacer la unidad dentro del movimiento. El adelanto electoral anunciar por Pedro Sánchez para tapar los males resultados del PSOE ha complicado las conversaciones y ha cogido con el pie cambiado tanto a Junts como a ERC. El partido de Jordi Turull ha vuelto a sacar del cajón la lista unitaria –sabiendo que ERC no lo aceptará nunca–, mientras que los republicanos apuestan por acuerdos programáticos.

Una de las primeras condiciones que puso el líder de ERC, Oriol Junqueras, para construir un frente común en Madrid era que los partidos independentistas pactaran allá donde fuera posible para evitar “regalar” poder al PSC. Una premisa que Junts no ha querido, consciente que en muchos municipios podía pactar con los socialistas para echar a ERC, y ha preferido dejar “manos libres” a las secciones locales para que negociaran con quién más les conviniera, lejos del ruido de las sedes nacionales. En esta ecuación también participa de lleno la CUP, que no solo no ha querido facilitar gobiernos independentistas como en Vilafranca del Penedès, sino que en Sarrià de Ter ha pactado con el PSC para quitarle la alcaldía a los republicanos. Los anticapitalistas podrían entrar en los gobiernos de Olot y Tortosa si fructifican las conversaciones con los socialistas.

Listado de los principales acuerdos y negociaciones postelectorales