El ”frente común» queda limitado a la retórica

Los resultados de las elecciones municipales de domingo para el independentismo han empezado a generar movimientos, pero sin provocar, hoy por hoy, ningún terremoto. El «frente común» que ofreció el presidente Pere Aragonès en su comparecencia para analizar los comicios obligó las formaciones independentistas a menearse y hacer propuestas, de manera muy incipiente. De la lista única o conjunta, que Oriol Junqueras ha descartado, a otras propuestas como si hay que establecer un punto estratégico o bien, incluso, plantear la posibilidad de una «lista conjunta» -que no unitaria- en el Senado. Desde Junts y ERC insisten en que continuarán trabajando en base a las propuestas y esperan que el presidente acabe la ronda de contactos, donde incluso se citará con el PDeCAT.

Desde Junts alertan que el frente común tiene que ser «independentista», en «clave catalana» y «fuera de colonizaciones españolas», sense cerrar ninguna puerta a las «diferentes propuestas y planteamientos» que se han puesto esta tarde sobre la mesa en la reunión que han mantenido con el presidente en su despacho del Parlamento. Desde ERC alertan que el acuerdo que propone Aragonés «va más allá del 23-J teniendo presente una posible mayoría en el Estado entre PP y Vox», de aquí que consideren que la lista unitaria no es ninguna solución. La propuesta de Aragonés también tiene una explicación interna para serenar los ánimos de algunas voces dentro del partido que no acaban de ver clara la estrategia actual. La CUP se ha apartado de la negociación porque hace falta un debate de fondo.

El «frente común», un término difuso

Después de la propuesta de Aragonés, ha estado Junqueras que ha concretado la arquitectura del pacto. Por un lado, pactar los ayuntamientos en clave independentista, garantizar que la presidencia del Parlamento vaya a parar a Junts y preparar puntos estratégicos de conjuntos. En este contexto, quizás este «frente amplio» se podría alimentar de propuestas de Òmnium y ANC. Es decir, la idea para ERC es que la nueva unidad independentista se tiene que constatar en los pactos municipales y sobre todo en los pactos supramunicipales, así como en acuerdos programáticos y estratégicos. En todo caso, como mucho, habría la posibilidad -aunque remota- de articular una lista conjunta o única en el Senado por el próximo 23-J. Y, por supuesto, nada de entrar al Gobierno de nuevo.

Junts insiste a mantener el relato que ahora continuarán conversando y negociante propuestas para dar contenido al Frente Común. Ahora bien, la diferencia de concepto entre republicanos y juntaires es evidente. Por los republicanos, el frente tiene que incluir el sobiranisme ante el embate postelectoral español que puede llegar. Por los juntaires, este frente solo se tiene que articular en clave «catalana, independentista y sin colonizaciones españolas». Una diferencia sustancial del marco mental con que trabajan las dos formaciones independentistas.

Pere Aragonès, Josep Maria Jovè y Marta Vilalta/Rafa Garrido

Un mensaje externo e interno

El espantajo de la llegada de la extrema derecha a la Moncloa y el batacazo electoral independentista ha ayudado a ERC a sacar «la aspirina de la unidad». Un término que tiene muy buena recibimiento a la parroquia independentista, pero que también se interpreta diferente entre votantes y direcciones políticas. Pero, Aragonés, conocedor que la unidad tampoco es mandó para su militancia, sí que aprovecha el concepto de frente para anunciar un cambio de estrategia antes de que el rumor de fondo que se empezaba a sentir al partido empiece a originar problemas.

Por eso, ha ordenado acuerdos conjuntos con las formaciones independentistas a los consistorios municipales y en Diputaciones, Consejos Comarcales, Consorcios o Entidades supramunicipales. En esta línea, Junqueras ha convocado para la semana entrante una asamblea abierta de militantes para hacer terapia de grupo a raíz del fiasco electoral. Un cónclave que tiene que servir para serenar los ánimos ante la convocatoria de las elecciones estatales -donde ya ni se discute Gabriel Rufián como jefe de filas- para comenzar un camino de más largo recorrido.

Junts y las primarias

Por otro lado, hay que tener presente que Junts juega la partida de la negociación con ERC con el saldo electoral favorable de solo haber perdido 6.000 votos, sin añadir al algoritmo los votos del PDeCAT o sus marcas blancas, o los votos que ha recogido Xavier Trias. Pero, por ahora, tiene un movimiento interno interesando que son las primarias abiertas entre Míriam Nogueras y el ex consejero Jaume Giró. Unas primarias que llegan con los cuadros territoriales del partido negociando su futuro a los consistorios y con pocas ganas de guerra interna.

Además, por la estructura orgánica ya los cuesta pair que antes de tener un proyecto para Madrid, se elija la persona. «Es evidente que Giró y Nogueras no pueden llevar el mismo programa electoral», comenten fuentes del aparato. De aquí que Junts se coja la negociación con Aragonés con relativa calma, una vez este los ha garantizado pactos municipales allí donde haya una mayoría independentista.

Laura Borràs, en su comparecencia después de la reunión/Rafa Garrido

Reuniones largas pero con poco recorrido

La reunión con Junts del presidente Aragonés se ha alargado una hora y cuarto. Algo más que la reunión con la delegación de la CUP, que encabezaba Eulàlia Reguant. De hecho, los cupaires han resuelto con rapidez la situación advirtiendo a Aragonés que no se pueden hacer las cosas a «golpes de elecciones». «No se puede pretender solucionar en un mes y medio el que no se ha hecho en dos años», ha señalado y ha advertido que «deprisa y corriendo» no se solucionan los problemas que «son profundos». Los Comunes han estado clarísimos. «Con Junts no iremos ni a la esquina», ha avisado Jessica Albiach. El cónclave con Junts ha sido explicado por Laura Borràs, presidenta del partido, que ha querido enfatizar que se han «emplazado a continuar negociando».

El resultado final por este miércoles es que la propuesta de «frente común» solo sirve para justificar los acuerdos municipales independentistas y para señalar puntos estratégicos comunes que ya se vería como se aplicarían en una legislatura en el Congreso y con qué intensidad. La idea se mantendrá en la retórica para que el independentismo pueda sacar la cabeza en las elecciones españolas. Unos comicios donde los socialistas tienen la mano rota en Cataluña y que tanto ERC como Junts temen que parte de su voto marche hacia los socialistas con la excusa del voto útil.