Junts se emplaza a tener más encuentros después de la reunión con Aragonès

Junts por Cataluña ha emplazado a tener más encontradas después de la reunión con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, para explorar las diferentes propuestas para reunificar la estrategia independentista de cara a las próximas elecciones del 23 de julio. Lo ha explicado la presidenta de Junts por Cataluña, Laura Borràs, en una rueda de prensa en el Parlamento de Cataluña, en la cual ha explicado que se han planteado varias fórmulas de cara a los comicios «sin descartar nada».

El presidente del Gobierno, Pere Aragonès, en rueda de prensa en palacio | ACN (Bernat Vilaró)

Borràs, que ha comparecido suela a pesar de que a la reunión han sido Jordi Turull y Albert Batet, ha mantenido que la propuesta de Junts es la de «trabajar para conseguir un frente común en clave catalana e independentista». Es decir, una lista conjunta, mientras que el presidente Aragonès ha propuesto un frente común, incluyendo los comunes, basándose en los acuerdos programáticos expuestos por el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

La presidenta suspensa del Parlamento ha explicado que en el encuentro ha habido un «análisis compartido» de los resultados electorales del pasado domingo. «Después de exponer las lecturas valorando la abstención y entendiendo el mensaje del independentismo, nos hemos emplazado a trabajar para hacer un frente común para trabajar hacia la independencia», ha asegurado Borràs. Además, ha anunciado que su partido también iniciará una ronda de contactos entre todos los partidos y entidades independentistas.

Así mismo, ha negado que hayan hablado de la presidencia del Parlamento y opta para recoser el independentismo, a pesar de las «desconfianzas en la hora de salir del Gobierno para incumplir determinados acuerdos». «Hemos planteado propuestas concretas sin excluir ninguno», ha explicado Borràs. Así mismo, también ha cogido el guante de Junqueras y se ha mostrado partidaria de priorizar las listes independentistas en todo el país, «salvo las dinámicas locales que en muchos casos son irreversibles en el ámbito local». «Es el que dice nuestra ponencia», ha subrayado

Reuniones con Junts y CUP

El presidente Aragonès se ha reunido este miércoles con los dirigentes de Junts por Cataluña y la CUP para explorar un «frente soberanista» de cara a las próximas elecciones del 23 de julio. El objetivo del presidente es hacer frente de forma conjunta al posible gobierno de PP y Vox para defender la soberanía de Cataluña.

Mientras que Aragonès se reunirá este jueves por la mañana con los representantes del PDeCAT, Ferran Bel y Marc Solsona, este miércoles se ha encontrado con la CUP. Según los cupaires, han analizado los resultados de las elecciones municipales y han compartido que son un toque de atención para el independentismo. Además, los cupaires opinan que “deprisa y corriendo no se encuentran soluciones para problemas que son profundos. Una reunión después de meses de desavenencias no soluciona nada”. Además, la CUP pide una reflexión al independentismo después del resultado del 31 de mayo. El presidente también se ha encontrado con los comunes, pero estos ya han avisado que «con Junts no irán ni a la esquina».

En cambio, los republicanos, encabezados por Aragonès y Junqueras, han mantenido un tono cordial y de mano extendida hacia los otros grupos parlamentarios, a pesar de que ya han descartado la lista única. Sobre todo a la sesión de control en el Gobierno de este miércoles por la mañana, cuando Aragonès ha alargado la mano a todos los partidos para encontrar un entendimiento. Además, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha descartado la lista única y ha puesto las líneas maestras del que tiene que ser el frente unitario. Entre estas líneas maestras, hay el impulso de una presidència del Parlamento de Junts por Cataluña, priorizar la investidura de alcaldes independentistas y una actitud de “respeto” al Gobierno y a su presidente, además de reforzar el ejecutivo republicano. A la vez, incluye varios puntos programáticos, como por ejemplo la defensa del catalán, la defensa del derecho a la autodeterminación de Cataluña, reforzar las instituciones, la defensa de las libertades individuales y colectivas y la defensa de los exiliados y el fin de la represión.