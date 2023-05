Junts s’emplaça a tenir més trobades després de la reunió amb Aragonès

Junts per Catalunya ha emplaçat a tenir més trobades després de la reunió amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, per explorar les diferents propostes per reunificar l’estratègia independentista de cara a les pròximes eleccions del 23 de juliol. Ho ha explicat la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, en una roda de premsa al Parlament de Catalunya, en la qual ha explicat que s’han plantejat diverses fórmules de cara als comicis “sense descartar res”.

El president del Govern, Pere Aragonès, en roda de premsa a Palau | ACN (Bernat Vilaró)

Borràs, que ha comparegut sola malgrat que a la reunió hi han sigut Jordi Turull i Albert Batet, ha mantingut que la proposta de Junts és la de “treballar per aconseguir un front comú en clau catalana i independentista”. És a dir, una llista conjunta, mentre que el president Aragonès ha proposat un front comú, incloent-hi els comuns, basant-se en els acords programàtics exposats pel president d’ERC, Oriol Junqueras.

La presidenta suspesa del Parlament ha explicat que en la trobada hi ha hagut una “anàlisi compartida” dels resultats electorals del passat diumenge. “Després d’exposar les lectures valorant l’abstenció i entenent el missatge de l’independentisme, ens hem emplaçat a treballar per fer un front comú per treballar cap a la independència”, ha assegurat Borràs. A més, ha anunciat que el seu partit també iniciarà una ronda de contactes entre tots els partits i entitats independentistes.

Així mateix, ha negat que hagin parlat de la presidència del Parlament i opta per recosir l’independentisme, malgrat les “desconfiances a l’hora de sortir del Govern per incomplir determinats acords”. “Hem plantejat propostes concretes sense excloure’n cap”, ha explicat Borràs. Així mateix, també ha agafat el guant de Junqueras i s’ha mostrat partidària de prioritzar les llistes independentistes arreu del país, “tret de les dinàmiques locals que en molts casos són irreversibles en l’àmbit local”. “És el que diu la nostra ponència”, ha subratllat

Reunions amb Junts i CUP

El president Aragonès s’ha reunit aquest dimecres amb els dirigents de Junts per Catalunya i la CUP per explorar un “front sobiranista” de cara a les pròximes eleccions del 23 de juliol. L’objectiu del president és fer front de forma conjunta al possible govern de PP i Vox per defensar la sobirania de Catalunya.

Mentre que Aragonès es reunirà aquest dijous al matí amb els representants del PDeCAT, Ferran Bel i Marc Solsona, aquest dimecres s’ha trobat amb la CUP. Segons els cupaires, han analitzat els resultats de les eleccions municipals i han compartit que són un toc d’atenció per a l’independentisme. A més, els cupaires opinen que “a correcuita no es troben solucions per a problemes que són profunds. Una reunió després de mesos de desavinences no soluciona res”. A més, la CUP demana una reflexió a l’independentisme després del resultat del 31 de maig. El president també s’ha trobat amb els comuns, però aquests ja han avisat que “amb Junts no aniran ni a la cantonada”.

En canvi, els republicans, encapçalats per Aragonès i Junqueras, han mantingut un to cordial i de mà estesa cap als altres grups parlamentaris, tot i que ja han descartat la llista única. Sobretot a la sessió de control al Govern d’aquest dimecres al matí, quan Aragonès ha allargat la mà a tots els partits per trobar una entesa. A més, el president d’ERC, Oriol Junqueras, ha descartat la llista única i ha posat les línies mestres del que ha de ser el front unitari. Entre aquestes línies mestres, hi ha l’impuls una presidenta del Parlament de Junts per Catalunya, prioritzar la investidura d’alcaldes independentistes i una actitud de “respecte” al Govern i al seu president, a més de reforçar l’executiu republicà. Alhora, inclou diversos punts programàtics, com ara la defensa del català, la defensa del dret a l’autodeterminació de Catalunya, reforçar les institucions, la defensa de les llibertats individuals i col·lectives i la defensa dels exiliats i la fi de la repressió.