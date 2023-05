L’Audiència de Barcelona demana al CNI si va espiar l’advocat Van den Eynde

L’Audiència de Barcelona continua insistint en la necessitat d’investigar el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) pel Catalangate, el cas d’espionatge a una seixantena d’independentistes i el seu entorn, inclosos els seus advocats. En el marc de la causa de l’advocat d’Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, l’Audiència de Barcelona s’ha pronunciat sobre la importància de posar el focus al CNI. Van den Eynde va ser espiat el maig del 2020, però no es va saber fins que es va destapar l’escàndol del Catalangate. Una altra secció de l’Audiència ja es va pronunciar de forma similar en la causa del president del Consell Nacional i del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové, i l’eurodiputada republicana Diana Riba.

El tribunal ha requerit al CNI que aporti la informació relativa a la compra del programari israelià Pegasus i que informi sobre el seu ús a l’Estat. Ara bé, de moment no ha demanat la compareixença de la seva directora en la causa d’Andreu Van den Eynde, com sí que va fer en la causa de Riba i Jové. Per últim, l’Audiència de Barcelona insta a investigar formalment una de les empreses del grup empresarial israelià NSO, comercialitzadora del programari Pegasus. És el segon cop que fa aquesta petició.

L’advocat Andreu Van den Eynde en una roda de premsa / ACN

El tribunal prohibeix investigar sense motiu els mòbils de les víctimes

Per primera vegada l’Audiència de Barcelona ha prohibit per primera vegada que s’investigui sense motiu els terminals mòbils de les víctimes i d’aquesta manera estableix que l’accés “sense consentiment” a aquestes dades és “constitutiu d’un delicte”. L’advocat d’Oriol Junqueras ha portat al judici una pericial de l’espionatge que va patir el 2020 i s’ha negat a entregar el seu terminal a la policia, cosa que finalment no haurà de fer donat que el mateix tribunal ha prohibit la investigació sense motiu dels mòbils de les víctimes.