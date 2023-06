Reunió d’urgència dels Mossos per les violacions grupals entre menors a Badalona

Els Mossos d’Esquadra es reuniran d’urgència aquest dijous per abordar l’auge de violacions grupals entre menors a Badalona. En les últimes setmanes han sortit a la llum diverses agressions sexuals grupals protagonitzades per menors que han encès les alarmes a la ciutat. El futur alcalde, Xavier García Albiol, ja ha anunciat que una de les seves primeres mesures serà demanar al Congrés dels Diputats que creï una comissió especial perquè la legislació actual “no reflecteix l’evolució que ha patit la societat en els darrers anys” i reclama un “punt intermedi” entre una simple multa i la presó per als menors de 14 anys que, actualment, són inimputables.

Davant la creixent preocupació social, els Mossos han decidit reunir la Taula Operativa Regional de la Regió Metropolitana Nord per analitzar la situació i buscar solucions per prevenir noves agressions. La taula es reuneix de manera ordinària una vegada al mes, però les últimes agressions –l’últim protagonitzada per entre sis i set adolescents, un dels quals era la parella de la víctima– han portat la policia catalana a convocar una trobada extraordinària. També està previst un ple especial a l’Ajuntament de Badalona i una reunió entre el consistori i la Generalitat, en la qual hi participaran representants dels departaments de Salut, Igualtat i Feminismes, Drets Socials i Educació, a més dels Mossos.

El Pla de Violències Sexuals dels Mossos ha creat un Gabinet de Violències Sexuals, que està al mateix nivell que el Gabinet Antiterrorista, i que es reuneix de manera periòdica amb els comandaments del cos i està liderat pel comissari en cap, Eduard Sallent. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, també hi participa de manera esporàdica. D’aquest gabinet depenen diverses taules de seguiment territorials, que es reuneixen un cop al mes, i una dels Serveis Centrals que en fa un abordatge més general.

Degoteig de violacions grupals a Badalona protagonitzades per menors

Aquest cap de setmana els Mossos han informat que estan investigant una nova violació grupal a una menor. La policia catalana ha identificat almenys a cinc dels presumptes autors, que serien menors i veïns del barri de Sant Roc. Un d’ells seria la parella de la víctima que, segons uns dels detinguts, els va “convidar” a “violar” la noia. Algun dels implicats hauria gravat la violació amb el telèfon. Després de denunciar l’agressió sexual, la menor va ser traslladada a l’hospital de Can Ruti per rebre tractament mèdic i psicològic.

La setmana passada la policia catalana va detenir dos menors per abusar en grup d’una nena de 13 anys al centre comercial Màgic de Badalona, escenari de diverses agressions sexuals en els últims mesos. Els fets van tenir lloc a finals de gener i, segons els Mossos, hi haurien participat fins a cinc menors. Els dos detinguts estan en llibertat vigilada i la policia busca els altres implicats. A Catalunya, les denúncies per violències sexuals s’han disparat gairebé un 20% en els primers quatre mesos de l’any, segons les dades d’Interior. Més del 12% dels investigats són menors i un 38% de les víctimes també eren menors.