Sallent sosté que Catalunya és un “país segur” però alerta dels canvis de delictes

El comissari en cap del Cos de Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, ha estat l’encarregat d’obrir formalment el Dia de les Esquadres, la festa major de la policia de la Generalitat que s’ha celebrat aquest matí a Barcelona. El cap del Cos ha pronunciat un discurs per definir Catalunya com “un país segur”. Sallent ha recordat que el “comandament suprem” de la policia de la Generalitat és el president Pere Aragonès, present a l’acte. Ara bé, també ha agraït la presència del president del Tribunal Superior de Catalunya, Jesús Maria Barrientos, i del Fiscal en cap de Catalunya, Francesc Bañeras, en tant que en “tenen dependència quan activen com a policia judicial”.

Sallent ha aprofitat el seu discurs per defensar el “procés de modernització dels Mossos” i dels “estils de lideratge”. En tot cas, el cap del cos ha volgut emfatitzar que “Catalunya és un país segur” perquè “tothom es pot moure arreu i a tota hora, que no passa a tot arreu del món, fins i tot, en ciutats del nostre entorn”. El comissari ha aportat xifres per insistir en la idea del “tresor” que suposa la seguretat col·lectiva. Però, Sallent ha alertat dels canvis en la “geografia” i en “l’anatomia” dels delictes que encara considera que és aviat per dir si són “estructurals” o “contextuals”.

El president Pere Aragonès, acompanyat del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, saluden els Mossos d’Esquadra a l’entrada de la celebració de les Esquadres/Pol Solà

“Un país segur”

Sallent ha volgut desgranar en dades la seva afirmació sobre la seguretat a Catalunya. D’entrada, ha deixat clar que els delictes que es registren són poc greus i orientats al patrimoni en el global de 570.000 fets delictius, una xifra molt pròxima a les dades d’abans de la pandèmia. Amb l’anàlisi de dades, però, Sallent ha volgut subratllar que “el delicte està canviant a Catalunya”. Uns canvis que es perceben tant en “geografia” com en “anatomia” sense que sigui clar que siguin canvis estructurals o contextuals. Des del punt de vista de la geografia, Sallent ha destacat dos fenòmens. Per una banda, que hi ha contenció en les zones on tradicionalment creixien més els delictes i creix en zones on no n’hi havia. I en l’anatomia, ha ressaltat la consolidació dels delictes a internet: com estafes, assetjament o suplentació d’identitat.

Pel que fa les tipologies, ha explicats que els delictes contra el patrimoni ja no són els que més creixen, sinó que ho són els delictes contra les persones, l’augment de les violències físiques i verbals, i la novetat que ha qualificat més “rellevant”, l’incremnet de les agressions sexuals, en un 25,9%, que ha fet canviar el mètode d’atenció a la víctima. així mateix, ha posat el focus en la consolidació del conreu de marihuana, que comporta més violència i més risc de corrupció i els delictes d’odi a la comunitat LGTBI, odi racial i a les creences religioses.

Un canvi generacional

El discurs ha servit al cap del cos per remarcar el “canvi generacional” que viuen els Mossos d’Esquadra. De fet, ho ha definitcom una una oportunitat per ajustar a la defensa de la ciutadania, amb nous professionals, pel canvi metodològic, la intel·ligència i el talent”. Així ha remarcat el canvis en “els estils del lideratge”, una expressió breu que ha fet venir a la memòria el doble canvi que ha viscut la Prefectura del Cos, amb el nomenament i posterior destitució del major Josep Lluís Trapero i del comissari Josep Maria Estela.