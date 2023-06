L’ONU envia ajuda humanitària a Kherson arran de la destrucció de la presa

Les Nacions Unides han enviat equips d’ajuda humanitària a Kherson arran de la destrucció de la presa de Kakhovka que ha provocat fortes inundacions a la ciutat ucraïnesa. La presa va saltar pels aires la nit del passat dilluns a dimarts, cosa que ha provocat que l’aigua cobrís centenars de quilòmetres quadrats afectant, així, a la vida de milers de ciutadans. I no només ha provocat afectacions a la vida dels habitants de Kherson, sinó que també s’ha cobrat vides. Des de Rússia, que actualment tenen el control de la riba, n’han comptabilitzat vuit, mentre que el bàndol ucraïnès en compta cinc.

Per tal de fer front a la catàstrofe, l’ONU ha enviat paquets equipats amb aliments, medicaments i material per poder reconstruir les cases afectades a les ciutats de Kherson i Belozersk, segons detalla el govern de Kherson a través del seu canal de Telegram en el qual informen de les novetats de la ciutat. A banda d’enviar material bàsic, les Nacions Unides també han enviat a la seva coordinadora a Ucraïna, Denise Brown, i dues persones més a la regió afectada per avaluar la situació des del territori i marcar el full de ruta a seguir. “La delegació s’ha reunit amb el cap de la regió de Kherson, Oleksander Prokudin, i representants de l’administració militar per parlar sobre les necessitats de la regió i quines seran les següents mesures d’ajuda que rebran”, afirmen les autoritats ucraïneses.

I de la mateixa manera que l’ONU ha enviat ajuda, des de Rússia continuen les tasques per evacuar les persones afectades per la destrucció de la presa. Des de Rússia informen que ja s’han rescatat 1.500 persones d’ençà de la desaparició d’aquest equipament que evitava que l’aigua inundés la ciutat. Tanmateix, però, les tasques de rescat segueixen presents sobre el terreny. Des de Rússia indiquen han desplegat més de 190 persones per aportar una solució al problema.

Afectacions de la destrucció de la presa de Kherson

Polèmica per l’autoria

Tenint en compte que els dos països estan en guerra des de fa més d’un any, aclarir qui ha estat el responsable de la destrucció de la presa és una de les prioritats. Per una banda, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va acusar el dimarts a uns “terroristes russos” de destruir “amb una detonació interna” la presa, mentre que el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, va afirmar que es va tractar d’un “clar” i “deliberat” sabotatge dut a terme per Ucraïna. De moment, però, no s’ha determinat oficialment qui n’ha estat el responsable.

Ara bé, a través del canal de Telegram del Servei de Seguretat d’Ucraïna afirmen que la presa va volar pels aires fruit d’un “atac de les forces ocupants”, és a dir, els russos. Asseguren també que han interceptat una conversa on se sent a un soldat rus dient que tenien l’objectiu de fer “xantatge” a Ucraïna amb “l’amenaça d’explotar la presa”. Una hipòtesi que reafirma el discurs que s’ha adoptat des de Kíiv per exculpar-se, ja que asseguren que, tot i que les inundacions han afectat tots dos bàndols, el costat ucraïnès sofrirà “vuit vegades més” que el rus.