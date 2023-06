Kíiv exigeix explicacions sobre els presos que Moscou ha entregat a Hongria

El govern d’Ucraïna ha rebut aquest matí a l’encarregat de les negociacions d’Hongria per exigir més informació sobre els onze presos que ahir al vespre Moscou va traslladar a Budapest. Els presos són ciutadans ucraïnesos, però d’origen hongarès, i ja han quedat en llibertat. El problema de la qüestió, doncs, no és la seva llibertat, sinó els motius pels quals Rússia els ha enviat a Budapest i no els ha retornat a Kíiv.

En aquest sentit, el portaveu d’Assumptes Exteriors, Oleg Nikolenko, ha celebrat que els presos han quedat en llibertat, però demana explicacions al país veí per entendre quines han estat les negociacions que han permès el trasllat dels presoners i lamenta que Kíev no n’hagi tingut constància en cap moment. Nikolenko afegeix que des de Kíiv també tenen interès per accedir als presos: “Ucraïna ha presentat una sol·licitud per a obtenir informació detallada sobre els nostres ciutadans i garantir immediatament que el cònsol ucraïnès pugui tenir accés a ells per a conèixer el seu estat de salut i brindar-los assistència consular”, afirma el portaveu a través del seu compte de xarxes socials.

Per què no s’ha tingut en compte Ucraïna en aquestes negociacions? En un comunicat de l’Església Ortodoxa Russa d’ahir a la nit explicaven que el trasllat de presos s’ha fet amb Hongria després que el país veí els reclamés i “tota la pàtria de Rússia” i el “patriarca Krill” n’hagin donat el vistiplau. Al·leguen que el motiu que ha impulsat dur a terme aquest intercanvi és la “filantropia cristiana”, tot i que no entren a especificar altres motivacions de caràcter polític.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, visita les tropes ucraïneses durant unes maniobres militars abans de la guerra / Europa Pres

Un polvorí en plena guerra

El fet d’intercanviar presoners amb un país que no forma part directa en un context de guerra és una qüestió que pot desembocar amb conseqüències molt negatives. I, en aquest sentit, traslladar els presos sota el desconeixement de Kíiv no s’ha rebut com a plat de bon gust. Per tal d’evitar que es pugui repetir una situació d’aquestes característiques, Nikolenko ha volgut recalcar diverses vegades durant la trobada amb l’encarregat de les negociacions hongarès la necessitat de “coordinar la cooperació en temes tan delicats com l’alliberament de presos de guerra”.