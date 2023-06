Martín Blanco es passa al PP i ocuparà un lloc destacat a la llista per al 23-J

L’exdiputat de Ciutadans Nacho Martín Blanco ha fitxat pel PP i tindrà un lloc destacat a la llista popular per a les eleccions estatals del 23-J. Segons ha avançat RAC1, el PP català estudia situar Martín Blanco, que tot just va anunciar aquest dijous que abandonava la formació taronja, en un dels llocs de sortida de la candidatura popular per Barcelona. Fonts del partit asseguren que l’exportaveu de Cs podria anar de cap de llista o de número 3, de manera que tindria pràcticament assegurada la seva elecció. El PP vol rendibilitzar el seu fitxatge per captar el vot que deixa Cs, que no es presenta aquest 23-J.

Els candidats del PP per al 23-J seran designats directament per la direcció del partit i, en concret, pel comitè electoral estatal que coordina el vicesecretari d’Organització, Miguel Tellado. El 2019, amb Cayetana Álvarez de Toledo al capdavant de la llista per Barcelona, els populars van aconseguir 2 diputats gràcies als més de 225.000 vots obtinguts. Enguany els populars confien a capitalitzar la desfeta de Ciutadans i la victòria a les municipals i autonòmiques espanyoles per millorar els seus resultats i obtenir uns diputats de més que podrien ser claus per garantir la victòria d’Alberto Núñez Feijóo.

El diputat de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco / ACN

Martín Blanco, membre de l’executiva i portaveu del partit al Parlament, va anunciar aquest dijous que abandonava la formació i deixava el seu escó a la cambra catalana perquè tenia dubtes seriosos sobre la “viabilitat” del partit. El ja exdiputat deixa tots els càrrecs institucionals i orgànics del partit. Durant la roda de premsa en la qual comunicar el seu adéu, Martín Blanco ja va avisar que no deixava la “vida pública” perquè encara té “coses a aportar” a la política catalana. Sense dir que estava en converses amb un altre partit, el polític va explicar que ja tenia decidit a qui votaria el 23-J.