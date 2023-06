Suspenen el vigilant del torn en què hi va haver l’accident mortal a Súria

ICL Iberpotash, l’empresa que s’encarrega de gestionar les mines del Bages, ha suspès sense sou i feina el vigilant estava treballant en el moment en el qual es va produir el fatídic accident mortal del 9 de març a les mines de Súria. Es tracta d’un vigilant d’explotació de les mines, és a dir, la persona encarregada de rebre tota la informació del que passa a les galeries i vetllar per la seguretat dels treballadors. Una feina que no es va fer correctament i va propiciar la mort de tres persones de 28, 29 i 31 anys.

Segons expliquen fonts de l’empresa, el motiu pel qual se l’ha decidit apartar és que “va incomplir amb algunes de les seves responsabilitats”. Ara bé, l’empresa desvincula que aquestes responsabilitats que no va complir tinguin efecte directe en l’accident: “No és causa-efecte”, insisteixen fermament. Des de l’empresa determinen que aquesta suspensió es mantindrà fins que quedi clara l’evolució de la investigació del cas per determinar quines coses no van funcionar. De moment, ICL ja va admetre que hi va haver problemes de comunicació, però continua defensant que aquests no estan vinculats amb l’accident en si.

Els tres geòlegs van morir quan els va caure una part del sostre d’una de les galeries a sobre. Un sostre que pesa més de dues tones. Els homes van entrar dins la galeria en qüestió sense tenir coneixement que poques hores abans, durant el torn de nit, una roca de 20 kg s’havia desprès de la paret i havia caigut a la galeria. Tot i els antecedents, des de l’empresa defensen que l’accident va ser una situació totalment “imprevisible” perquè els geòlegs haurien entrat a l’interior de la galeria per fer la seva feina, inspeccionar, tot i tenir coneixement del despreniment anterior.

Treballadors i Mossos a la mina de Súria on han mort tres treballadors / ACN

Victoriano, Daniel i Òscar

Victoriano, Daniel i Òscar. Així es deien les tres persones que van perdre la vida a l’interior de les mines de Súria. En Victoriano feia tres anys que hi treballava, i els altres dos eren becaris. Tots tres feien tasques, com a especialistes en geologia i mecànica de roques, de control de seguretat. És a dir, avaluaven les condicions de seguretat d’un dels fronts de mina per on la pala havia de prosseguir l’extracció que explota ICL Iberpotash.