Podem accepta anar amb Sumar el 23-J però reclama que no es veti Montero

La ministra de Drets Socials i secretària general de Podem, Ione Belarra, ha anunciat que el seu partit anirà amb Sumar a les eleccions estatals del 23-J, però ha posat condicions. Segons Belarra, la plataforma que encapçala Yolanda Díaz no vol que la ministra d’Igualtat, Irene Montero, formi part de la candidatura i ha avançat que el veto és un “obstacle” a la coalició. També ha alertat que Podem corre perill de no tenir representació al Congrés i reclamen més llocs de sortida a les llistes conjuntes per assegurar-se un mínim de diputats. Per això demana un “acord just” i que retirin el veto a Montero.

Les bases de Podem donen carta blanca a la direcció per negociar amb Sumar

Les bases de Podem han donat carta blanca a la direcció del partit perquè continuï negociant amb Sumar una coalició per a les eleccions estatals del 23 de juliol. El 92,92% de les gairebé 53.000 persones que han participat en la consulta han votat a favor de donar plens poders a l’executiva de la formació morada. L’aval de la militància arriba poques hores abans que acabi el termini per a registrar coalicions electorals per al 23-J. Aquest mateix divendres al matí Compromís i Sumar han arribat a un acord per concórrer junts al País Valencià sota el nom de Compromís-Sumar: Sumem per guanyar.

El partit va anunciar aquest dijous al migdia que faria una consulta per preguntar a les bases si acceptaven “que el Consell de Coordinació de Podem, seguint el criteri d’unitat que va marcar el Consell Ciutadà Estatal, negociï amb Sumar i, si és el cas, acordi una aliança electoral entre Podem i Sumar”. Una pregunta molt enrevessada que, en essència, pretenia donar cobertura política a les infructuoses negociacions que s’han dut a terme amb la plataforma de Yolanda Díaz. Fa mesos que els dos partits mantenen converses sobre com encaixar els seus respectius projectes i fins ara no se n’han sortit.

Yolanda Díaz i Irene Montero conversen als passadissos del Congrés dels Diputats / Europa Press

L’acord de Podem i Sumar està a prop

La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha reconegut que la reedició de l’actual govern de coalició depèn de la capacitat de Sumar i Podem a arribar a un acord per anar plegats a les eleccions. Fonts del partit asseguren que “l’acord d’unitat” està “a prop”, però volen un “aval democràtic” de les bases per tancar-lo abans que expiri el termini. Un dels grans esculls fins ara és el paper que ha de tenir la ministra d’Igualtat, Irene Montero. La direcció de Podemos ha acusat de Sumar de vetar el nom de Montero per a les llistes, un extrem que la plataforma nega.