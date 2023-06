Erra insta els diputats a defensar “la dignitat i independència” del Parlament

Anna Erra ha pronunciat el seu primer discurs com a presidenta del Parlament després de la seva elecció aquest matí. Una intervenció que ha acabat amb un “Visca Catalunya Lliure!” i un llarg aplaudiment de les files independentistes i, no cal dir-ho, una petició de pregunta del portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, que no ha estat atesa. Erra ha recordat Carme Forcadell i Laura Borràs, i ha assegurat que seguirà els camins que han obert totes dues. La nova presidenta i encara alcaldessa de Vic ha assegurat que defensarà la “sobirania del Parlament” però ha demanat no fer-ho sola. Sinó que ha exigit als diputats defensar la “dignitat i la independència del Parlament”.

Erra s’ha compromès a respectar la pluralitat, però a tallar de soca-rel el feixisme i ha garantit que exercirà una “presidència plena” i procurarà que no sigui un espai “partidista”. Per la seva banda, la portaveu del PSC, Alícia Romero, ha admès que no els ha agradat el discurs perquè no ha estat “institucional”. La nova presidenta ha recalcat que rep “l’encàrrec” en unes circumstàncies polítiques “gens habituals” perquè ha patit “interferències antidemocràtiques”. Com a darrer exemple, ha exposat la retirada de l’escó a Laura Borràs, d’aquí que hagi demanat als diputats “conjurar-se per redreçar aquesta situació”. Un redreçament que implicaria restituir Borràs si és absolta de tots els càrrecs i “revertir les normes que encara són vigents i que contradiuen els dictàmens de les comissions de treball dels drets polítics de l’ONU”.

En aquesta línia, ha destacat que la cambra és un “rol central en l’escenari de situacions” i ha rebut “atacs il·legítims i ingerències inacceptables que han comportat el context més difícil des de la restitució de la cambra”. Un dels punts que ha volgut remarcar és la defensa del català a la institució.

Anna Erra i Laura Borràs, en el tradicional traspàs de poders/Mireia Comas

“A Catalunya, hi ha un conflicte polític”

Erra, per introduir el seu discurs de la defensa de la institució, ha volgut deixar clar que agraïa a Carme Forcadell la seva tasca i ha demanat un “homenatge” de la cambra per defensar la “sobirania de la cambra”. Una petició rebuda per la majoria de l’hemicicle amb un llarg aplaudiment dirigit a Forcadell que es trobava a la llotja d’autoritats convidades. En aquesta línia, Erra ha sentenciat que “a Catalunya hi ha un conflicte polític” i d’aquí que ha reclamat esforços per “normalitzar el país políticament”. Així ha recordat que “no és normal ni just” que hi hagi exili ni que hi hagi diputats que els seus vots no poden ser comptats. “Els drets polítics han de ser sagrats i respectats”, ha afegit.

Seguint aquest fil, Erra ha assegurat que defensarà “la sobirania del Parlament per damunt de tot”. Un punt amb què ha demanat col·laboració dels diputats a defensar la “dignitat i independència del Parlament”. A més, s’ha posat feina en comprometre’s a continuar els “camins oberts” per Borràs en la “màxima exigència democràtic a la institució”. “És un camí que no té marxa enrere”, ha reblat. En el mateix sentit, ha subratllat la “rellevància institucional de la cambra” però ha exigit “tolerància i respecte” als grups i els ha esperonat a “no fer partidisme”. “Fem-nos dignes dels ciutadans!”, ha exclamat per ressaltar que la cambra ha de ser un model de la defensa del català. Una petició que no ha estat gens ben rebuda ni per Ciutadans ni Vox. De fet, els diputats ultradretans han abandonat la cambra durant el seu discurs.