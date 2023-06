Erra insta los diputados a defender la «independencia» del Parlament

Anna Erra ha pronunciado su primer discurso como presidenta del Parlamento después de su elección esta mañana. Una intervención que ha acabado con un «Viva Cataluña Libre!» y un largo aplauso de las filas independentistas y, no hay que decirlo, una petición de pregunta del portavoz de Ciutadans, Carlos Carrizosa, que no ha sido atendida. Erra ha recordado Carme Forcadell y Laura Borràs, y ha asegurado que seguirá los caminos que han abierto las dos. La nueva presidenta y encara alcaldesa de Vic ha asegurado que defenderá la «soberanía del Parlamento» pero ha pedido no hacerlo suela. Sino que ha exigido a los diputados defender la «dignidad y la independencia del Parlamento».

Erra se ha comprometido a respetar la pluralidad, pero a cortar de pura cepa el fascismo y ha garantizado que ejercerá una «presidencia llena» y procurará que no sea un espacio «partidista». Por su parte, la portavoz del PSC, Alícia Romero, ha admitido que no los ha gustado el discurso porque no ha estado «institucional». La nueva presidenta ha recalcado que recibe «el encargo» en unas circunstancias políticas «nada habituales» porque ha sufrido «interferencias antidemocráticas». Como último ejemplo, ha expuesto la retirada del escaño a Laura Borràs, de aquí que haya pedido a los diputados «conjurarse para enderezar esta situación». Un enderezamiento que implicaría restituir Borràs si es absuelta de todos los cargos y «revertir las normas que todavía son vigentes y que contradicen los dictámenes de las comisiones de trabajo de los derechos políticos de la ONU».

En esta línea, ha destacado que la cámara es un «rol central en el escenario de situaciones» y ha recibido «ataques ilegítimos e injerencias inaceptables que han comportado el contexto más difícil desde la restitución de la cámara». Uno de los puntos que ha querido remarcar es la defensa del catalán a la institución.

Anna Erre y Laura Borràs, en el tradicional traspaso de poderes/Mireia Comas

«En Cataluña, hay un conflicto político»

Erra, para introducir su discurso de la defensa de la institución, ha querido dejar claro que agradecía a Carme Forcadell su tarea y ha pedido un «homenaje» de la cámara para defender la «soberanía de la cámara». Una petición recibida por la mayoría del hemiciclo con un largo aplauso dirigido a Forcadell que se encontraba a la lonja de autoridades invitadas. En esta línea, Erra ha sentenciado que «en Cataluña hay un conflicto político» y de aquí que ha reclamado esfuerzos para «normalizar el país políticamente». Así ha recordado que «no es normal ni justo» que haya exilio ni que haya diputados que sus votos no pueden ser contados. «Los derechos políticos tienen que ser sagrados y respetados», ha añadido.

Siguiendo este hilo, Erra ha asegurado que defenderá «la soberanía del Parlamento por encima de todo». Un punto con que ha pedido colaboración de los diputados a defender la «dignidad e independencia del Parlamento». Además, se ha puesto trabajo al comprometerse a continuar los «caminos abiertos» por Borràs en la «máxima exigencia democrático a la institución». «Es un camino que no tiene vuelta atrás», ha remachado. En el mismo sentido, ha subrayado la «relevancia institucional de la cámara» pero ha exigido «tolerancia y respeto» a los grupos y los ha espoleado a «no hacer partidismo». «Hagámonos dignos de los ciudadanos!», ha exclamado para resaltar que la cámara tiene que ser un modelo de la defensa del catalán. Una petición que no ha estado nada muy recibida ni por Ciutadans ni Vox. De hecho, los diputados ultraderechistas han abandonado la cámara durante su discurso.