Erra, nova presidenta del Parlament

El guió s’ha complert sense sorpreses. La fins ara encara alcaldessa de Vic, Anna Erra, i membre de la direcció de Junts, Anna Erra, ha estat elegida presidenta del Parlament, després que la Junta Electoral hagi retirat, amb l’aval del Tribunal Suprem, l’acta de diputada a Laura Borràs. A les dotze del migdia ha començat la votació amb urna amb vot individual i secret, responent a la crida dels secretaris de la mesa als diferents diputats de la cambra parlamentària.

Erra ha sortit escollida en segona volta, perquè en primer volta, només ha obtingut 64 vots davant els 33 de la socialista Assumpta Escarp, 11 per la candidata de Vox, Luisa Balaguer; els vuit del candidat dels Comuns, Joan Carles Gallego; cinc pel ciutadà Matías Alonso i 3 per a Lorena Roldan, i els vots en blanc de la CUP. Llevat els cupaires i ERC tots els grups han presentat candidat.

El pla per escollir el relleu de Borràs tenia dues parts. En primer terme, que el nom fos acceptat pel gruix de la formació que presideix la mateixa Borràs i, per altra banda, obtenir la majoria de la cambra. D’entrada, Junts tenia garantit el vot dels diputats republicans i, per altra banda, quedava a l’aire, el posicionament de la CUP, que havia apuntat l’abstenció o el vot en blanc, i ha optat pel blanc en primera volta. Finalment, en segona volta, Erra ha obtingut 64 vots, i amb 44 Escarp i 25 vots en blanc.

Jordi Turull, Anna Erra, Albert Batet, Laura Borràs, i Aurora Madaula, en la reunió d’avui al Parlament/Mireia Comas

Erra, consens dins Junts

El nom de l’alcaldessa de Vic, que el 17 de juny donarà el relleu al seu successor a la capital d’Osona, ha estat de consens entre les famílies juntaires. De fet, no desperta especial animadversió als diferents sectors, des dels turullistes, rullistes, borrasistes, sanchistes o girondins. D’aquí que hagi estat la mateixa rellevada, Borràs, la que defensés el seu nomenament en l’executiva pacífica que es va celebrar dimarts d’aquesta setmana. De tota manera, Borràs va posar deures a Erra com ara reformar l’article 25.4 del Reglament del Parlament, que aparta els diputats processats, i aprovar una llei electoral catalana. Precisament, aquesta llei és un clàssic de cada legislatura.

En el debat d’avui s’ha incorporat el diputat que relleva Borràs, el demoindepe, Toni Castellà, un dels líders de Demòcrates a més de Neus Ramonet, que substitueix Antoni Flores, que va morir de forma sobtada el passat 22 de maig a Tremp (Pallars Jussà). Just abans de la sessió, Junts s’ha reunit a la sala de grups amb Borràs i Erra per tancar files davant la nova elecció.