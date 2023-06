Suspenden el vigilante del turno en que hubo el accidente mortal a Súria

ICL Iberpotash, la empresa que se encarga de gestionar las minas del Bages, ha dejado sin sueldo y trabajo el vigilante estaba trabajando en el momento en el cual se produjo el fatídico accidente mortal del 9 de marzo a las minas de Súria. Se trata de un vigilante de explotación de las minas, es decir, la persona encargada de recibir toda la información del que pasa a las galerías y velar por la seguridad de los trabajadores. Un trabajo que no se hizo correctamente y propició la muerte de tres personas de 28, 29 y 31 años.

Según explican fuentes de la empresa, el motivo por el cual se lo ha decidido apartar es que «incumplió con algunas de sus responsabilidades». Ahora bien, la empresa desvincula que estas responsabilidades que no cumplió tengan efecto directo en el accidente: «No es causa-efecto», insisten firmemente. Desde la empresa determinan que esta suspensión se mantendrá hasta que quede clara la evolución de la investigación del caso para determinar qué cosas no funcionaron. De momento, ICL ya admitió que hubo problemas de comunicación, pero continúa defendiendo que estos no están vinculados con el accidente en sí.

Los tres geólogos murieron cuando los cayó una parte del techo de una de las galerías encima. Un techo que pesa más de dos toneladas. Los hombres entraron dentro de la galería en cuestión sin tener conocimiento que pocas horas antes, durante el turno por la noche, una roca de 20 kg se había desprendido de la pared y había caído a la galería. Todo y los antecedentes, desde la empresa defienden que el accidente fue una situación totalmente «imprevisible» porque los geólogos habrían entrado en el interior de la galería para hacer su trabajo, inspeccionar, a pesar de tener conocimiento del desprendimiento anterior.

Trabajadores y Mossos a la mina de Súria dónde han muerto tres trabajadores / ACN

Victoriano, Daniel y Òscar

Victoriano, Daniel y Òscar. Así se decían las tres personas que perdieron la vida en el interior de las minas de Súria. Victoriano hacía tres años que trabajaba, y los otros dos eran becarios. Los tres hacían tareas, como especialistas en geología y mecánica de rocas, de control de seguridad. Es decir, evaluaban las condiciones de seguridad de uno de los frentes de mina por donde la pala tenía que proseguir la extracción que explota ICL Iberpotash.