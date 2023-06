Les fortes pluges de primera hora de la tarda han colpejat el monestir de Montserrat provocant una esllavissada d’aigua, pedres i branques just sobre on es troba l’hotel de l’abadia. El cos de Bombers de la Generalitat s’ha desplaçat fins allà per avaluar la situació, i han acabat evacuant totes les persones de l’hotel i la quarantena de visitants que aprofitaven per dinar al restaurant. Segons les seves primeres previsions, l’edifici no ha patit danys estructurals i, de moment, no hi ha hagut cap persona ferida.

Des del Monestir de Montserrat informen que l’esllavissada ha tingut lloc a la paret del darrere de l’Hotel Abat Cisneros i que ha afectat majoritàriament la zona de la cuina. I la zona de l’hotel no ha estat l’única afectada, ja que també ha quedat tallada la carretera local BP-1103, que és la ruta per accedir a l’aparcament de Montserrat i pujar fins al monestir. L’arribada de les pluges ha colpejat amb força la plana major de Monistrol de Montserrat. De fet, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), en mitja hora han caigut prop de 30 litres per metre quadrat. El propi meteocat, però, indica que la previsió de pluja és favorable i que desapareixerà en les pròximes hores, ja que de moment el cel segueix ennuvolat i pot caure algun petit ruixat esporàdic.

Treballem amb 2🚒 en una esllavissada a Montserrat (avís 13.57h). La forta tempesta ha arrossegat aigua, pedres i branques. #Bomberscat hem activat el #GREC i segons la primera valoració no hi ha afectació estructural als edificis. Preventivament hem evacuat l'hotel, cap ferit pic.twitter.com/8MowFiymaM — Bombers (@bomberscat) June 9, 2023

Divendres passat per aigua

S’acosten uns dies on la pluja i el cel ennuvolat serà els protagonistes en bona part del territori. Catalunya s’ha despertat aquest divendres amb pluges repartides a les comarques, i les previsions indiquen que així seguirà bona part de la tarda a les comarques del Solsonès, el Pallars Jussà, la Segarra, l’Anoia, la Noguera, el Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, Osona, el Ripollès, el Tarragonès, el Baix Camp, les Terres de l’Ebre i el Montsià. Ara bé, la intensitat dels ruixats serà diferent segons el punt del territori català. Per exemple, a la zona de Montblanc els ruixats cauran amb força, propis de tempesta. En canvi, a Berga el sol comença a treure el cap i esborrar el rastre de la pluja del matí i principis de tarda.