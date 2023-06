La guanyadora de la segona temporada d’Eufòria a TV3 es decideix aquest divendres a la nit en la gala final, en què competeixen tres participants femenines –la Jim, l’Alèxia i la Carla– després que la setmana passada fos eliminat el Tomàs, l’únic noi que va arribar a la segona semifinal. L’emoció és màxima hores abans de l’emissió de l’últim programa, mentre encara ressonen a la xarxa les lamentacions per l’eliminació de la Sofia.

Les normes de la casa d’Eufòria per a la gran final

Per garantir la màxima equitat en la gala decisiva, la direcció del talent show de la cadena de televisió pública catalana ha posat unes regles del joc clares: ha donat a cadascuna de les tres participants dues cançons, una en català i una altra en una altra llengua, i una de les peces requereix coreografia i l’altra no. D’entrada, les primeres actuacions seran amb tres peces que ja se saben: Vestida de nit, amb l’Alèxia –amb el repte majúscul que implica aquesta cançó que canta Sílvia Pérez Cruz, una peça delicadíssima composta pels seus pares–, Don’t rain on my parade, amb la Carla –un altre desafiament, ja que es tracta d’una cançó de Funny Girl interpretada per Barbra Streisand– i I’m outta love, amb la Jim –un èxit mundial d’Anastacia.

Jim, durant unana de les seves actuacions a ‘Eufòria’, cantant ‘The look’ de Roxette

Tanmateix, una de les participants només podrà cantar aquesta primera cançó, perquè, en la primera ronda de votacions, el públic ja eliminarà una de les finalistes. Després, les dues supervivents cantaran la seva segona peça i una votació final decidirà qui és la guanyadora d’aquesta segona edició de l’exitós concurs de TV3.

La concursant que guanyi finalment d’entre la Carla, la Jim i l’Alèxia s’endurà com a premi un contracte discogràfic i interpretarà la cançó de l’estiu de TV3 amb Lildami, el popular cantant terrassenc que a més a més forma part del jurat del concurs, juntament amb Elena Gadel i Carol Rovira.

Damià Rodríguez, ‘Lildami’, en una entrevista amb El Món / Mireia Comas

Una altra de les notes emotives d’aquesta gala final serà el retrobament dels setze concursants d’aquesta edició, ja que els tretze eliminats faran les segones veus de les tres finalistes.

El popular Nil Moliner serà l’artista convidat de la nit, i cantarà Dos primaveras i Som ocells. I el moment d’or –a més de les votacions finals–, el que posarà la cirereta del pastís, serà l’estrena de la cançó de l’estiu de la televisió catalana, amb Lildami i la concursant que hagi resultat guanyadora.

Càmeres de 360° i realitat virtual

A banda de les sorpreses que es puguin produir durant la gala, en les actuacions i amb les votacions, serà una nit per aprofitar la innovació tecnològica que tindran al seu abast els espectadors del programa que el segueixen a través d’un ordinador, una tauleta o un mòbil, ja que les actuacions es retransmeten amb càmeres 360° instal·lades en diferents punts del gran plató de TV3 on es fa el programa: al centre de l’escenari, a la zona del públic, a tocar del jurat i fins i tot al control de realització. Aquestes càmeres permeten als espectadors fer un visionat a la carta de cada actuació: només cal seguir la retransmissió des de la web del programa, entrar a l’apartat de 360 per accedir a aquest sistema i triar l’angle des del qual es vol veure cada moment. I qui tingui ulleres de realitat virtual pot tenir amb Eufòria una experiència immersiva.

Per fer possible aquesta experiència, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha arribat a un acord amb la Fundació i2CAT dins del projecte ViViM, finançat per ACCIÓ. El sistema per fer possible aquesta modalitat d’emissió del programa ha sigut dissenyat pel centre de recerca català de tecnologies avançades. La clau és l’accés a escenes en 360° generades per múltiples càmeres que funcionaran amb baixa latència i sincronitzadament.