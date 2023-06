LLISTA | Revelen els sous dels presentadors més famosos de TVE

El diari Público ha revelat el sou que cobren els presentadors de TVE més famosos, entre els quals hi ha Julia Otero, Luján Argüelles, Jordi Hurtado i Raquel Sánchez Silva. Mitjançant la llei de transparència, el diari ha pogut obtenir una informació molt sucosa sobre els salaris a la televisió pública espanyola que ha publicat aquest dijous. Julia Otero, la icònica presentadora, és la que més cobra en la llista de famosos que es pot consultar a continuació.

La llista de presentadors per ordre de retribucions

1- Julia Otero és la presentadora millor pagada, amb un salari de 25.000 per cada programa de Días de tele.

2- Juan y Medio la segueix de prop amb 20.000 euros per entrega de Dúos Increíbles.

3- Ana Morgade, també amb 20.000 euros de salari per Vamos a llevarnos bien (que es va cancel·lar després de la primera emisió).

4- Luján Argüelles, 15.000 euros per cada programa de Brigada Tech.

5- Rodrigo Vázquez, 9.000 euros per cada emissió de Todos contra 1.

6- Raúl Gómez, 7.000 euros per cada programa de Todos contra 1.

7- María Casado, 8.000 euros per cada programa de Las tres puertas.

8- Xavier Sardà, 7.000 euros per cada entrega de La Gran Confusión.

9- Raquel Sánchez Silva, 7.200 euros per cada programa de Maestros de la Costura.

10- Lorenzo Caprile, 7.500 euros per cada programa de Maestros de la Costura.

11- Palomo Spain, 6.000 euros per cada programa de Maestros de la Costura.

12- María Escoté, 6.000 euros per cada programa de Maestros de la Costura.

13- Goyo Jiménez, 5.500 euros per cada emissió de Un país para reírlo.

14- Toñi Moreno, 5.000 euros per cada programa de Plan de tarde.

15- Carolina Iglesias, 5.000 euros per entrega de Días de tele.

16- Marta Hazas, 3.825 euros per cada programa de Rutas bizarras.

17- Xosé Antonio Touriñán, 3.400 euros per cada capítol de Rutas bizarras.

18- Jandro, 2.000 euros per cada capítol dels dibuixos animats Mapi.

19- Carla Pulpón, l’actriu de Mapi, 200 euros per capítol.

20- Jordi Hurtado, 700 euros per cada programa de Saber y Ganar.

21- Elisenda Roca, 184 euros cada programa per posar veu a Saber y Ganar.

22- Inés Hernand, 2.050 euros per Gen Playz XL, 1.750 euros per Gen Erasmus i 800 euros per Gen Playz.

23- Darío Eme Hache, 500 euros per programa de Gen Playz i Gen Playz XL.

24- Quico Taronjí, 850 euros per entrega d’Aquí la Tierra.

25- Isabel Moreno, 2.626 euros mensuals per Aquí la Tierra.

26- Lourdes Maldonado, 1.000 euros per cada matí a Hablando Claro.

27- Marc Calderó, 1.400 euros setmanals per Hablando Claro.

28- Ana Boadas, 5.000 euros mensuals per La Gran Confusión.

29- Eduardo Sáenz de Cabezón, 3.000 euros per Órbita Laika.

30- Raquel Marcos, 2.500 euros per El condensador de fluzo.

31- Marc Giró, 2.500 euros per Latexou.

32- Leonor Martín i Lídia San José, 2.500 euros per Los pilares del tiempo.

33- Óscar López, 2.500 euros per Página 2.

34- Rodrigo Vázquez, 1.300 euros per El Cazador.

35- Aitor Albizua, 1.200 euros per El comodín de La 1.

36- Antonio Najarro, 1.000 euros per Un país en danza.

37- Mario Obrero, 1.000 euros per Un país para leerlo.