Julia Otero comparteix les novetats en la lluita contra el càncer

Julia Otero no havia parlat sobre el seu estat de salut des de fa unes quantes setmanes, el que tenia un mica preocupats els seus seguidors. És per això que ha emès un petit comunicat en el perfil d’Instagram en el que parla sobre el càncer de còlon que li van diagnosticar i que, afortunadament, ha superat: “Han passat tres mesos. Avui han estat les meves proves oncològiques trimestrals. Tot va bé. La meva estima per a aquells que estigueu en aquest procés o encara en tractament. El temps passa i continuem aquí, somrient i plantant cara a la incertesa”.

La periodista ha tornat a la ràdio, una rutina a la feina que l’ajuda a distreure’s després d’uns mesos en què ha estat pendent dels metges i els resultats de totes les proves i tractaments als que s’ha sotmès. Era el febrer el 2021 quan anunciava que li havien diagnosticat aquesta malaltia, la que la va forçar a rebre quimioteràpia: “Aquest és un verí controlat… He suportat la quimio durant nou mesos en què l’oncòleg m’ha portat a l’extrem perquè és la manera de fer més mal al tumor. M’han sortit ferides a la boca, no he pogut menjar bé, tenia les mucoses del cos en carn viva, els cabells m’han caigut una mica… A més a més que també et planteges què més dona estar viu o mort”.

Julia Otero diu com es troba | Instagram

Julia Otero es recupera del càncer | Instagram

Julia Otero podria fitxar per TVE en un programa nou

Julia Otero ha estat allunyada de televisió durant molt de temps, però cada vegada tenen més força els rumors que asseguren que podria tornar de la mà de TVE amb un programa propi. Ni ella ni la cadena ho han confirmat, però diversos mitjans especialitzats han estimat que el programa tindria un pressupost de 5 milions d’euros i que podria ocupar la franja nocturna. De moment tot són especulacions, així que caldrà esperar per veure si arriben a un acord.