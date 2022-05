El pitjor moment de Julia Otero durant el càncer: “Preferia morir-me”

Julia Otero ha participat en el programa de Jordi Évole per segona setmana consecutiva, una col·laboració que la locutora de ràdio ha aprofitat per sincerar-se sobre el càncer de còlon que acaba de superar. El presentador català de La Sexta li mostrava un vídeo en el que es veia Lola flores confessant que tenia càncer.

Això va donar ales a l’entrevistada per parlar sobre la seva experiència: “Jo no vaig tenir opció, havia d’explicar públicament que tenia càncer perquè feia un programa diari. Com anava a desaparèixer durant nou mesos sense dir què m’estava passant? El problema és que és difícil d’explicar perquè només aquells que ho han passat t’entenen. Evidentment, que et diagnostiquin càncer suposa un esfondrament de la vida, de les previsions i del futur. Comences a imaginar la vida sense tu mateix. Comences a mirar l’índex de supervivència, la probabilitat que vagi bé, que vagi malament…”.

Declaracions molt dures de Julia Otero sobre el càncer

Com molts dels malalts de càncer, és conscient que sembla inevitable estar angoixant pel que passarà en el futur: “Des que superes la malaltia, has de fer-te revisions cada tres mesos. Després cada sis, després cada any… I així durant cinc anys”.

La periodista reconeix que, en el seu cas, la va ajudar informar-se molt sobre la malaltia. Assegura que era interessant per a ella saber què estava passant a dins del seu cos perquè això l’ajudava psicològicament: “Si saps què t’espera, ho assumeixes i ho suportes molt millor”. Per a ella, el primer dia de tractament va ser el pitjor moment: “Passa el temps i saps que arribarà el moment en el que no menjaràs, en el que no dormiràs i en el que et donarà igual estar viu o mort. Tots aquells que vivim la quimioteràpia sentim, en algun moment, que preferim morir-nos. Per què viure així? Saps que arribarà el diumenge i començaràs a recuperar-te”.

Julia Otero no vol ser considerada una pedagoga del càncer

La periodista ha estat assenyalada per alguns com una pedagoga del càncer, ja que des de seu programa ha donat detalls sobre el tractament. No s’ha tallat a l’hora de compartir la seva història i donar detalls al respecte, el que pot ajudar a molts altres malalts. Ara bé, ara ha deixat clar que no li agrada gens aquesta etiqueta: “És una exageració injusta perquè jo no sóc ningú, només sóc una malalta més que, de moment, ha superat la malalta i està sana. En aquests cinc anys de revisions, estaré a l’espera que alguna de les cèl·lules del tumor primari agafi un vaixell propi i recorri els mars per les venes o artèries fins que s’instal·li en algun altre òrgan”.

“Tinc l’esperança que si algun d’aquests tumors malignes viatja, el meu sistema immunològic estigui atent i la detecti. En cas que no ho sigui prou i la cèl·lula aconsegueixi arribar a la paret d’un altre òrgan, doncs que aquest òrgan li posa molt difícils les coses i acabi amb elles. Ho espero, però no sé si d’aquí un any em trobaré en aquesta situació i veuré aquesta cèl·lula dolenta amb moltes més en algun altre lloc. No vull pensar-hi, perquè no puc morir-me abans de morir-me”, ha dit durant l’entrevista amb Jordi Évole.

