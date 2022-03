Julia Otero comparteix el resultat de l’últim informe mèdic

Julia Otero va espantar els seguidors el febrer de l’any passat, quan va anunciar que li havien diagnosticat càncer de còlon. L’exitosa locutora de ràdio va agafar la baixa i va començar el tractament, el que afortunadament va tenir bons resultats. Només sis mesos després, confirmava que havia superat la malaltia i que podria tornar a la feina en breus. I ara, ja instal·lada una altra vegada en la rutina, dona detalls de com es troba. Ho ha fet en un post en el seu perfil d’Instagram, el que ràpidament s’ha omplert de missatges d’alegria: “Fa setmanes que no entro per aquí. El meu control de març va sortir perfecte. Una altra meta volant. Tres mesos més de salut, ràdio i vida”.

Ho assegura en una publicació que acompanya d’una fotografia a l’estudi de ràdio, en la que la podem veure amb el seu nou look i molt somrient. Cada tres mesos ha de sotmetre’s a un control per comprovar que les cèl·lules cancerígenes no hagin tornat. El pròxim mes de juny tornarà al metge i és probable que informi sobre el seu estat per tenir tranquils els seus fans, que desitgen que pugui deixar enrere aquest malson de manera definitiva.

Julia Otero explica com avanaça el tractament contra el càncer | Instagram

En una de les darreres entrevistes que va concedir, la periodista assegurava que ha canviat radicalment la seva manera de pensar després d’aquesta experiència: “Quan trepitges l’infern, aprens ràpidament a celebrar la vida”. I és per això que opta per somriure i mantenir-se optimista, tot confiant que tot continuarà bé. Entre els missatges que li han escrit a aquesta publicació, destaquen els d’alguns famosos que han volgut mostrar-li la seva gran felicitat en veure que continua sana. Entre ells, Rosa López, Mónica Carrillo o Jordi Basté, personatges coneguts que també estan pendents de l’evolució de la icònica locutora.