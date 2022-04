Julia Otero denuncia haver patit assetjament a la feina

Julia Otero ha concedit una de les seves entrevistes més personals davant de Jordi Évole, que ha aconseguit extreure-li informació impactant que mai no havia compartit. La icònica periodista ha parlat sobre les seves relacions amoroses i també ha revelat, per primer cop, que va patir un incident molt desagradable amb un dels seus caps.

Julia Otero relata l’episodi més desagradable a la feina

Un dels directius de la cadena en la que treballava va posar la mà a la seva cama mentre li deia que “no fos tonta“. La presentadora, en comptes de fer-se petita davant d’això, hauria posat el crit en el cel: “Vaig donar-li una manotada i li vaig dir que si es posava al meu costat, la pròxima vegada li donaria una hòstia. Em va dir que li agradaven les gallegues “amb dos collons”, va tornar al seu lloc i mai més. Vaig tenir sort, per això, ja que em consta que amb altres noies seguia… Ara està mort i mai no diré el nom”.

Aquella època no hauria estat fàcil per a Julia Otero, que habitualment era l’única dona en reunions amb set o vuit senyors molt més grans que ella: “Saps aquest nivell de conversa com era? Tots eren bavosos i treballar allà era difícil. Necessitava molta intel·ligència emocional i molta paciència”.

"Como me vuelvas a tocar, te doy una hostia". @julia_otero y el acoso. #LoDeJulia pic.twitter.com/4mXcY4SdYV — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 24, 2022

La periodista parla de la seva vida personal

Julia Otero també ha volgut parlar sobre la vida personal, el que no acostuma a fer. Dedicada a la feina com la que més, reconeix que mai no ha volgut parlar de les parelles perquè fos la feina el que la definís: “Jo només vaig estar tres mesos de baixa de maternitat perquè al tercer mes, Felipe González em va concedir una entrevista i vaig tornar a la feina ràpidament. Vaig haver d’aturar la lactància materna per una entrevista. Quan va morir el meu pare igual, l’endemà mateix havia d’estar gravant”.

Sempre ha estat molt popular, el que no totes les parelles haurien portat bé: “Mira, que se les arreglin. Sempre ho han viscut com han pogut… uns millors que els altres. No és fàcil perquè tots han estat, d’alguna forma, el senyor Otero. Jo tinc un record important dels homes de la meva vida i crec que, en general, han estat a l’altura i m’han sabut acompanyar al llarg de la meva vida professional. D’homes importants hi ha hagut pocs, per això… uns tres o quatre”.

Era llavors quan Jordi Évole li deixava caure que coneix un dels seus secrets millor guardats: “Has tingut alguna vegada una parella més important que tu, oi? Sé que és així. No ho diré perquè veig que no vols revelar la seva identitat i perquè em sembla bé que guardis la teva vida privada. Però t’ensenyaré les seves inicials”. Ella, sorpresa, reconeixia que sí que començava així el nom del misteriós home amb qui hauria sortit una temporada. De moment els teleespectadors es queden amb la intriga, però almenys han sabut que una de les seves parelles era molt famós.

“Afortunadamente, hemos educado a nuestras hijas para ser feministas”. Y le podríamos quitar el entrecomillado. #LoDeJulia pic.twitter.com/GGM8BrhpiB — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 24, 2022

Entrevista de Julia Otero amb clatellada a Vox

Julia Otero sempre ha presumit de ser una de les primeres presentadores famoses sense por a declarar-se feminista públicament: “Durant molts anys, aquesta ha estat una travessia solitària. Afortunadament, hem educat les nostres filles perquè puguin dir que són feministes sense por. Quan una dona avança, cap home retrocedeix. Aquell qui se sent ferit és perquè no és un home de debò. Per a mi, a aquests homes els falta sentit de la justícia i de l’equitat. Què diria a una dona que vota Vox? Que mirin bé el seu programa i que es plantegin per què els molesta tant la Llei en contra de la Violència de Gènere. Si poguessin, a les dones ens tancarien a casa”.