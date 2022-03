La casa que Pau Donés tenia a la Vall d’Aran ja té comprador

Un any abans de morir, Pau Donés va posar a la venda el seu refugi a la Vall d’Aran. Era el lloc on va passar els seus últims dies. Es tracta d’una espectacular casa de 912 metres quadrats construïts, set dormitoris i unes increïbles vistes, el preu de la qual es va fixar en 2,3 milions d’euros. I, segons publica la revista ‘Semana’, aquesta propietat ja té comprador. Després de més de tres anys en el mercat immobiliari, la família de l’artista ha donat sortida a aquesta residència situada al Pirineu català, de manera que s’ha complert un altre dels desitjos del cantant.

L’escultura d’homenatge a Pau Donés a Montanuy amb les muntanyes araneses al fons | ACN

Una exclusiva i privada casa que el cantant de ‘Jarabe de Palo’ va reformar amb molt d’afecte, i que té una espectacular zona exterior: una parcel·la de 6000 metres quadrats i unes vistes capaces de deixar-se sense alè a qualsevol són els elements que han conquistat al nou propietari, ja que segons la mateixa la venda ja s’hauria realitzat. D’aquesta manera, la casa que va comprar Pau Donés l’any 2000 deixa de pertànyer als seus familiar. La seva filla Sara tanca així aquesta etapa i diu adeu a un habitatge amb disseny obert com a senyal d’identitat.

Amb maó vist, bigues al sostre, un menjador amb parets de vidre o finestrals enormes cap als boscos i les muntanyes, la casa de Pau es va convertir també en plató de televisió. En concret, en la seva última entrevista a televisió al costat de Jordi Évole, un documental anomenat ‘Eso que tú me das’ on va parlar sense por sobre la mort i on va convidar als espectadors al seu oasi. El públic va ser testimoni de les seves habitacions, així com d’una sauna o un estudi de gravació d’on van sortir molts dels seus grans èxits.

Pau Donés a l’inici del concert de Jarabe de Palo a Luz de Gas, el 23 de desembre del 2019 | ACN

El procés de venda s’ha dilatat més del que s’espera, però ja està fet. Conscients de la curiositat que despertava la propietat, la immobiliària encarregada del tema només mostrava els seus racons a aquells compradors potencials. Tot i que allà ningú li oblidarà i, prova d’això, l’homenatge que està previst per a finals de març a Pla de Beret, en l’estació d’esquí Vaquèira Beret, on hi haurà un esdeveniment en el seu honor anomenat ‘El valle grita’.

Els diners obtinguts de la mansió són per a Sara, l’única filla de Pau Donés i la seva hereva universal. La jove posseeix, a més, altres empreses que van ser i continuen sent molt rendibles, tot i que ella continua centrada en els seus estudis. Entre altres, la societat Tronco Rècords, que, segons les dades públiques del Registre Mercantil, té un patrimoni de gairebé 8 milions d’euros.