La por al passat simple impulsa l’opció A a l’examen de català de selectivitat

La selectivitat està a punt d’acabar i els alumnes s’han enfrontat aquest divendres al temut examen de català, que finalment “no ha estat per a tant”. Com a la sortida de la prova de llengua castellana, aquest matí les cares dels alumnes eren d’alleujament, i tots els estudiants amb què ha pogut parlar El Món han insistit que les assignatures troncals han estat, en general, “molt assequibles”. Una d’aquestes alumnes ha estat Mar Pérez, que vol estudiar relacions internacionals, a qui li ha semblat “bastant fàcil” l’examen. El mal de panxa del primer dia, ha assegurat, ja ha passat i ara enfronta els exàmens “molt més tranquil·la”. La seva companya, Ariadna Martín, ha coincidit amb ella, tot i que ha puntualitzat que encara està molt preocupada per matemàtiques i economia, els següents exàmens que, en el seu cas, ponderen perquè vol estudiar administració i direcció d’empreses.

Els alumnes consultats per aquest diari han triat majoritàriament l’opció A de l’examen, ja que la B incloïa la reescriptura d’un text utilitzant el passat simple. Això els ha semblat complicat i han preferit l’altra opció, passar el text de passat a present. Alguns, però, han estat valents i han triat l’opció B sense adonar-se, fins que hi han arribat, del problema del canvi verbal del text que havien de reescriure. Un d’ells ha estat l’Àlex, que vol estudiar física, la mateixa carrera que l’Elisa, que també ha escollit l’opció B. Els dos han agraït que l’examen hagi estat “bastant assequible”, sobretot en comparació amb les específiques, i han justificat l’opció que han triat perquè a l’altra hi havia “una paraula estranya”.

Estudiants fent la selectivitat 2023 / ACN

“Perdre l’esperança” per les específiques

La Júlia, que vol estudiar enginyeria informàtica, ha assegurat que les assignatures de la fase general -català, castellà, història i llengua estrangera- eren “molt més fàcils” que les específiques. En aquest sentit, ha explicat que física i matemàtiques “van ser difícils perquè els exàmens eren molt diferents dels d’altres anys”. “M’han fet perdre l’esperança perquè eren en les que més confiava, i això m’ha descol·locat una mica”, ha assenyalat.

Els estudiants amb què ha parlat aquest diari han viscut els exàmens amb molts nervis i alguns ho han passat “molt malament”, tot i que admeten que “ha estat divertit” compartir el “patiment” amb els seus companys de classe.