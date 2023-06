Final de ‘Eufòria’ con tres voces femeninas y revolución tecnológica

La ganadora de la segunda temporada de Eufòria en TV3 se decide este viernes por la noche en la gala final, en que compiten tres participantes femeninas –Jim, Alèxia y Carla– después de que la semana pasada fuera eliminado Tomàs, el único chico que llegó a la segunda semifinal. La emoción es máxima horas antes de la emisión del último programa, mientras todavía resuenan en la red las lamentaciones por la eliminación de la Sofía.

Las normas de la casa de ‘Eufòria’ para la gran final

Para garantizar la máxima equidad en la gala decisiva, la dirección del talent show de la cadena de televisión pública catalana ha puesto unas reglas del juego claras: ha dado a cada una de las tres participantes dos canciones, una en catalán y otra en otra lengua, y una de las piezas requiere coreografía y la otra no. De entrada, las primeras actuaciones serán con tres piezas que ya se saben: Vestida de nit , con Alèxia –con el reto mayúsculo que implica esta canción que canta Sílvia Pérez Cruz, una pieza delicadísima compuesta por sus padres–, Don’t rain on my parade , con Carla –otro desafío, puesto que se trata de una canción de Funny Girl interpretada por Barbra Streisand– y Y’m outta love , con Jim –un éxito mundial de Anastacia.

Jim, durante unana de sus actuaciones en ‘Eufòria’, cantando ‘The look’ de Roxette

Una de las participantes solo podrá cantar esta primera canción, porque, en la primera ronda de votaciones, el público ya eliminará una de las finalistas. Después, las dos supervivientes cantarán su segunda pieza y una votación final decidirá quién es la ganadora de esta segunda edición del exitoso concurso de TV3.

La concursante que gane finalmente de entre Carla, Jim y Alèxia se llevará como premio un contrato discográfico e interpretará la canción del verano de TV3 con Lildami, el popular cantante de Terrassa que además forma parte del jurado del concurso, junto con Elena Gadel y Carol Rovira.

Damià Rodríguez, ‘Lildami’, en una entrevista con El Món / Mireia Comas

Otra de las notas emotivas de esta gala final será el reencuentro de los dieciséis concursantes de esta edición, puesto que los trece eliminados harán las segundas voces de las tres finalistas.

El popular Nil Moliner será el artista invitado de la noche, y cantará Dos primaveras y Som ocells . Y el momento de oro –además de las votaciones finales–, el que pondrá la guinda del pastel, será el estreno de la canción del verano de la televisión catalana, con Lildami y la concursante que haya resultado ganadora.

Cámaras de 360° y realidad virtual

Además de las sorpresas que se puedan producir durante la gala, en las actuaciones y con las votaciones, será una noche para aprovechar la innovación tecnológica que tendrán a su alcance los espectadores del programa que lo siguen a través de un ordenador, una tableta o un móvil, puesto que las actuaciones se retransmiten con cámaras 360° instaladas en diferentes puntos del gran plató de TV3 donde se hace el programa: en el centro del escenario, en la zona del público, al lado del jurado e incluso en el control de realización. Estas cámaras permiten a los espectadores hacer un visionado a la carta de cada actuación: solo hay que seguir la retransmisión desde la web del programa, entrar al apartado de 360 para acceder a este sistema y elegir el ángulo desde el cual se quiere ver cada momento. Y quien tenga gafas de realidad virtual puede tener con Eufòria una experiencia inmersiva.

Para hacer posible esta experiencia, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) ha llegado a un acuerdo con la Fundación i2CAT dentro del proyecto Vivim, financiado por ACCIÓ. El sistema para hacer posible esta modalidad de emisión del programa ha sido diseñado por el centro de investigación catalán de tecnologías avanzadas. La clave es el acceso a escenas en 360° generadas por múltiples cámaras que funcionarán con baja latencia y sincronizadamente.