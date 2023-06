Kiev exige explicaciones sobre los presos que Moscú ha entregado a Hungría

El gobierno de Ucrania ha recibido esta mañana al encargado de las negociaciones de Hungría para exigir más información sobre los once presos que ayer al atardecer Moscú trasladó a Budapest. Los presos son ciudadanos ucranianos, pero de origen húngaro, y ya han quedado en libertad. El problema de la cuestión, pues, no es su libertad, sino los motivos por los cuales Rusia los ha enviado en Budapest y no los ha devuelto a Kiev.

En este sentido, el portavoz de Asuntos Exteriores, Oleg Nikolenko, ha celebrado que los presos han quedado en libertad, pero pide explicaciones en el país vecino para entender qué han sido las negociaciones que han permitido el traslado de los prisioneros y lamenta que Kiev no haya tenido constancia en ningún momento. Nikolenko añade que desde Kiev también tienen interés para acceder a los presos: «Ucrania ha presentado una solicitud para obtener información detallada sobre nuestros ciudadanos y garantizar inmediatamente que el cónsul ucraniano pueda tener acceso a ellos para conocer su estado de salud y brindarlos asistencia consular», afirma el portavoz a través de su cuenta de redes sociales.

¿Por qué no se ha tenido en cuenta Ucrania en estas negociaciones? En un comunicado de la Iglesia Ortodoxa Rusa de ayer noche explicaban que el traslado de presos se ha hecho con Hungría después de que el país vecino los reclamara y «toda la patria de Rusia» y el «patriarca Krill» hayan dado el visto bueno. Alegan que el motivo que ha impulsado llevar a cabo este intercambio es la «filantropía cristiana», a pesar de que no entran a especificar otras motivaciones de carácter político.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visita las tropas ucranianas durante unas maniobras militares antes de la guerra / Europa Tomado

Un polvorín en plena guerra

El hecho de intercambiar prisioneros con un país que no forma parte directa en un contexto de guerra es una cuestión que puede desembocar con consecuencias muy negativas. Y, en este sentido, trasladar los presos bajo el desconocimiento de Kiev no se ha recibido como plato de buen gusto. Para evitar que se pueda repetir una situación de estas características, Nikolenko ha querido recalcar varias veces durante el encuentro con el encargado de las negociaciones húngaro la necesidad de «coordinar la cooperación en temas tan delicados como la liberación de presos de guerra».