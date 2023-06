Els 4 llocs de Catalunya on Europa demana que es prohibeixi el bany

L’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) demana que es tanquin quatre zones de bany de Catalunya, ja que consideren que l’aigua és de mala qualitat. La principal zona de bany és la platja del Fòrum de Barcelona, una platja que des d’Europa ja han demanat reiterades vegades que es prohibeixi l’accés als banyistes. Les altres tres zones del territori català en les quals també volen aplicar aquestes mesures són la platja del Rec del Molí, a L’Escala, part de l’estany de Banyoles i el pantà de la Torrassa, a la Guingueta d’Àneu.

AEMA sustenta el seu reclam a partir d’un informe sobre la qualitat de l’aigua de zones de bany que han elaborat a partir de dades de l’any passat. A excepció d’aquests quatre punts assenyalats dins de la llista negra, la resta de zones de bany de Catalunya que han analitzat passen el control de qualitat sense problemes amb una qualificació excel·lent. Mentre que l’estany de Banyoles i el pantà de la Torrassa és la primera vegada que passen a formar part de la llista negra, la platja del Rec de Molí de l’Escala és reincident.

Ara bé, tot i no ser la primera vegada que es troba en aquesta situació, la demanda d’aquest any no ha tingut una bona rebuda a l’Ajuntament de l’Escala, ja que havien aconseguit sortir-ne fa dos anys. Una situació que els ha durat poc en comparació amb els 5 anys que han format part de la llista de platges i altres zones de bany mal qualificades.

La platja del Rec del Molí en una imatge d’arxiu / ACN

La resposta de l’Escala

L’Ajuntament de l’Escala considera “injust” que es recomani el tancament de la platja del Rec del Molí per mala qualitat de l’aigua i diu que s’han agafat de referència “dades parcials” d’anys anteriors. Des de l’Escala justifiquen la seva queixa a partir dels informes que els va elaborar l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) durant la temporada passada de bany: “Durant l’anterior temporada de bany, la gran majoria d’analítiques de la qualitat de l’aigua fetes per l’ACA van donar puntuacions de Bona o Excel·lent a la platja del Rec del Molí”, asseguren.

Des del Consistori del municipi de l’Alt Empordà titllen d’erroni el fet de basar l’informe europeu en dades de l’any anterior, ja que d’aquesta manera es treuen les valoracions de context i no es tenen en compte les alteracions temporals. “Un cop més, considerem que és injust que es parli de tancament d’una platja o de mala qualitat de l’aigua d’aquests, agafant com a referència dades parcials d’anys anteriors”, insisteixen des de l’Ajuntament.