Llum verda de la militància de Junts a la candidatura de Nogueras per al 23-J

L’actual portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats espanyol, Míriam Nogueras, encapçalarà la candidatura del partit a les eleccions espanyoles del 23 de juliol després de rebre 1594 vots en les eleccions primàries celebrades aquest divendres. Inicialment, les primàries internes de Junts per a l’elecció del candidat de la demarcació de Barcelona havia de ser un duel entre Míriam Nogueras i l’exconseller d’Economia Jaume Giró, però una reunió entre Giró, el secretari general del partit, Jordi Turull, i el president a l’exili, Carles Puigdemont va provocar un gir de guió i Giró va renunciar a la seva candidatura.

Marta Madrenas és diputat de JxCat al Parlament de Catalunya

Marta Madrenas cap de llista a Girona

A Nogueras, l’acompanyaran l’actual alcaldessa en funcions de Girona, Marta Madrenas, com a cap de llista per la demarcació de Girona. Ha rebut 298 vots sense cap rival a batre. Madrenas és també diputada al Parlament de Catalunya i, un cop surti elegida com a diputada al Congrés espanyol, deixarà l’acta de diputada de la cambra catalana.

Cruset i Gavín, caps de llista per Tarragona i Lleida

Per la seva banda, Josep Maria Cruset serà el cap de llista de Junts a la demarcació de Tarragona. Cruset, expresident del Port de Tarragona i exalcalde de Riudoms, ha rebut fins a 286 vots, mentre que l’altre candidat que es presentava a les primàries, el borrassista i regidor d’Altafulla Héctor López Bofill, ha rebut 94 vots.

Per la demarcació de Lleida, Isidre Gavín serà el cap de llista de Junts per Catalunya. Gavín és exdiputat al Parlament, expresident de la Diputació de Lleida i exalcaldable de Junts a la Paeria de Lleida. El ja candidat de Junts a la demarcació de Tarragona ha rebut 142 vots, mentre que Maria Gispert n’ha obtingut 118. A més, Joan Buchaca ha tingut fins a 14 vots, mentre que David Tavero 13.