Sumar i Podem registren definitivament la coalició per al 23J

Després de llargues negociacions i enfrontaments entre Sumar i Podem, les dues forces polítiques han arribat a un acord per viatjar junts cap a les eleccions del 23 de juliol. A falta de poc menys de tres hores per registrar totes les coalicions del 23-J, l’acord que portarà el nom de Sumar com a estendard, ja està oficialment inscrit i registrat. Així doncs, la candidatura liderada per Yolanda Díaz ha aconseguit el seu objectiu de convertir-se en la plataforma electoral que uneix una quinzena de formacions a l’esquerra del PSOE.

Ara bé, tot i presentar-se conjuntament, les seves discrepàncies encara són ben vives. Un dels punts que ha encallat més el debat és la presència de la ministra Irene Montero dins de la llista. Mentre que Podem defensa la seva presència dins la candidatura, la formació que fa de paraigua de la resta de partits considera que és millor no incloure-la. Una disjuntiva que encara no s’ha resolt tot i que ja han començat a perfilar les llistes per presentar-les abans de la data límit, el dilluns 19 de juny.

D’aquest primer esborrany que han elaborat pel 23-J ja han transcendit alguns noms i quines posicions ocuparan. Per començar serà Yolanda Díaz que lideri la candidatura a Madrid, com era d’esperar. El segon lloc encara balla, però sí que ha transcendit que el número 3 seria per l’activista sahrauí Tesh Sidi, i el quatre pel líder de Més Madrid, Íñigo Errejón. Per últim, el número cinc estaria adjudicat per l’actual secretària general de Podem, Ione Belarra. De la mateixa manera que no sabem del cert tots els noms que formaran la llista, sí que sabem altres líders de formacions han renunciat a tenir presència a les llistes. Un dels casos més sonats és el del coordinador general d’IU, Alberto Garzón, que aquest divendres ha demanat “perdó” a la ciutadania pel “soroll” que han generat les formacions en aquest procés de confluència en Sumar.

La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, en un acte de Sumar / Europa Press

Iceta apel·la al vot dels progressistes

Mentre una quinzena de partits uneixen esforços per encarar els comicis del juliol, el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha fet una crida als progressistes a “fer pinya al voltant del PSOE”. Iceta afirma que el projecte encapçalat per Díaz és “polièdric” i “complex” i que, per tant, “és lògic que de tant en tant es trobin alguns obstacles i alguns ensurts”, motiu pel qual votar socialista és la millor opció, segons defensa.

I, de la mateixa manera que Iceta titlla la coalició de “polièdrica i complexa”, la secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha qualificat la plataforma de Yolanda Díaz com un nou element del govern “Frankenstein” que “torna a actuar per fer president del govern a Sánchez”.

El paraigua de Sumar

Sumar s’ha convertit en un enorme paraigua en els últims dies. Concretament la coalició engloba quinze partits: Moviment Sumar, Podem, IU, En Comú, Compromís, Més Madrid, Més País, Chunta Aragonesista, Més per Mallorca, Més per Menorca, Verds Equo, Aliança Verda, Batzarre, Projecte Drago, Izquierda Asturiana i Iniciativa del Pueblo Andaluz.